На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать вкусный кетчуп из томатов и получить от него максимум пользы.
Ингредиенты:
- Помидоры – 1 кг
- Чеснок – 3-4 зубчика (измельченный)
- Перец – 1 ч. л.
- Соль – 1 ч. л.
- Сахар – 2-3 ст. л. (по вкусу)
- Корица – 0.5 ч. л.
- Уксус – 2 ст. л.
Приготовление:
Нарежьте помидоры и поместите их в кастрюлю. Протушите на среднем огне, пока не выпарится большая часть сока, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Как только сок начнет активно кипеть, уменьшите огонь и продолжайте варить около 20 минут, регулярно помешивая и снимая образующуюся пенку.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, далее следует перемолоть массу блендером до получения однородной жидкости. Можно дополнительно протереть соус через сито.
Добавьте в соус измельчённый чеснок, перец, соль, сахар и корицу. Хорошо перемешайте. Если помидоры были кислыми, добавьте сахар по вкусу.
Верните соус на плиту, доведите до кипения и варите ещё 2 минуты. Для достижения большей густоты можно варить немного дольше, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Тщательно перемешайте соус, убедитесь, что чеснок и специине остались комочками. Добавьте уксус, перемешайте еще раз и разлейте горячий соус по стерилизованным банкам. Закройте крышками и дайте остыть, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
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