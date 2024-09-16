Бывшая судья проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова заметила, что с тестом возиться не придется - лаваш решит все задачи.

На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова заметила в социальной сети, эти булочки идеально подойдут для быстрого перекуса или обеда, а также их можно взять с собой в дорогу.

Ингредиенты (на 12 булочек):

2 листа армянского лаваша

6 яиц

300 мл молока

50 г зеленого лука

10 г укропа

100 г твердого сыра

Приготовление:

Нарежьте лаваш на полоски, соответствующие высоте вашей формы для запекания. Это позволит рулетикам сохранять форму при выпекании, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Нарежьте твердый сыр брусочками для начинки.

Отложите небольшой кусочек сыра и натрите его на крупной терке — он понадобится для посыпки сверху. Заверните каждый брусочек сыра в полоски лаваша, скручивая в рулетики.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, выложите готовые рулетики плотно друг к другу в форму для запекания. Мелко нарежьте зеленый лук и укроп.

В миске смешайте нарезанную зелень с молоком и яйцами. Взбейте венчиком до однородной консистенции. Залейте рулетики яично-молочной смесью, равномерно распределив по всей поверхности.

Сверху посыпьте тертым сыром для румяной корочки. Разогрейте духовку до 200°C и запекайте булочки около 25 минут, рассказала "Мастер Шеф" Литвинова.

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