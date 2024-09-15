Бисквитное тесто универсальное, и оно подойдет для любого рулета, поэтому если хотите не просто яблочный рулетик, можете изменить немного рецепт, рассказывает в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking»

рецепт, скриншот Инстаграм

Ингредиенты:

  • 5 яиц
  • 120 г сахара
  • 90 г муки
  • 2 г разрыхлителя
  • 1 г соли
  • 40 мл молока
  • 40 мл подсолнечного рафинированного масла
  • 4-5 небольших яблок
  • 2 ст. ложки сахара для начинки

Приготовление:

Яблоки натрите на крупной терке и перемешайте с 2 ст. ложками сахара. Отставьте в сторону, чтобы они немного пустили сок. Отделите белки от желтков. Взбейте желтки с солью и щепоткой сахара, примерно 5 минут.

В другой миске взбейте белки с оставшимся сахаром. Аккуратно введите взбитые желтки в белковую массу, перемешивая лопаткой. Просейте муку и разрыхлитель, постепенно добавляя их в яичную смесь, и аккуратно перемешайте.

В отдельной мисочке смешайте молоко и подсолнечное масло. Добавьте несколько ложек теста в эту смесь, перемешайте и затем влейте обратно в основное тесто, аккуратно перемешивая.

Застелите противень пергаментной бумагой. Отожмите яблоки от лишней влаги и распределите их равномерно по пергаменту.Вылейте тесто на яблоки, разровняйте поверхность.

Разогрейте духовку до 170°C и выпекайте рулет примерно 30 минут. Готовый бисквит сразу после выпекания накройте сверху пергаментной бумагой и дайте немного остыть.

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