Бисквитное тесто универсальное, и оно подойдет для любого рулета, поэтому если хотите не просто яблочный рулетик, можете изменить немного рецепт, рассказывает в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking»
Ингредиенты:
- 5 яиц
- 120 г сахара
- 90 г муки
- 2 г разрыхлителя
- 1 г соли
- 40 мл молока
- 40 мл подсолнечного рафинированного масла
- 4-5 небольших яблок
- 2 ст. ложки сахара для начинки
Приготовление:
Яблоки натрите на крупной терке и перемешайте с 2 ст. ложками сахара. Отставьте в сторону, чтобы они немного пустили сок. Отделите белки от желтков. Взбейте желтки с солью и щепоткой сахара, примерно 5 минут.
В другой миске взбейте белки с оставшимся сахаром. Аккуратно введите взбитые желтки в белковую массу, перемешивая лопаткой. Просейте муку и разрыхлитель, постепенно добавляя их в яичную смесь, и аккуратно перемешайте.
В отдельной мисочке смешайте молоко и подсолнечное масло. Добавьте несколько ложек теста в эту смесь, перемешайте и затем влейте обратно в основное тесто, аккуратно перемешивая.
Застелите противень пергаментной бумагой. Отожмите яблоки от лишней влаги и распределите их равномерно по пергаменту.Вылейте тесто на яблоки, разровняйте поверхность.
Разогрейте духовку до 170°C и выпекайте рулет примерно 30 минут. Готовый бисквит сразу после выпекания накройте сверху пергаментной бумагой и дайте немного остыть.
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