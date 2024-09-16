Бублики с сыром получатся сладкими и вкусными, главное выбрать ваш любимый творог и жирность молока, рассказывает в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».
Ингредиенты:
- 350 г (1 упаковка) баранок
- 400 мл молока
- 400 мл воды
- 300 г кисломолочного сыра (9%)
- 2 яйца
- 1,5 ст. ложки сахара
- 1 пакетик (10 г) ванильного сахара
Приготовление:
В глубокой миске смешайте молоко и воду. Залейте бублики этой смесью. Оставьте на примерно 1 час, чтобы они стали мягкими. При необходимости добавьте еще воды, если бублики не полностью погружены.
В миске смешайте кисломолочный сыр, сахар, яйца и ванильный сахар. Взбейте смесь блендером до однородной консистенции. На противень, застеленный пергаментной бумагой, выложите мягкие бублики.
В середину каждого бублика выложите примерно 1/2 чайной ложки сырной начинки (можно положить немного больше, если хотите).
Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте ватрушки в предварительно разогретой духовке около 20-25 минут, пока они не станут золотистыми и начнет появляться румяная корочка.
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