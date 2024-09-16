Маленькие ватрушки вполне могут заменить стандартные и совсем не будут слишком сытными - можно есть по несколько штучек за раз.

Бублики с сыром получатся сладкими и вкусными, главное выбрать ваш любимый творог и жирность молока, рассказывает в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты:

350 г (1 упаковка) баранок

400 мл молока

400 мл воды

300 г кисломолочного сыра (9%)

2 яйца

1,5 ст. ложки сахара

1 пакетик (10 г) ванильного сахара

Приготовление:

В глубокой миске смешайте молоко и воду. Залейте бублики этой смесью. Оставьте на примерно 1 час, чтобы они стали мягкими. При необходимости добавьте еще воды, если бублики не полностью погружены.

В миске смешайте кисломолочный сыр, сахар, яйца и ванильный сахар. Взбейте смесь блендером до однородной консистенции. На противень, застеленный пергаментной бумагой, выложите мягкие бублики.

В середину каждого бублика выложите примерно 1/2 чайной ложки сырной начинки (можно положить немного больше, если хотите).

Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте ватрушки в предварительно разогретой духовке около 20-25 минут, пока они не станут золотистыми и начнет появляться румяная корочка.

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