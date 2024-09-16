Закуска с сыром подойдет как для большой компании, так и для обычного вечера за просмотром фильма.

Этот вариант сырного перекуса придется по душе тем, кто любит что-то не слишком сытное, но желает перекусить в большой компании и не сдерживать себя за столом, пробуя другие блюда. Как сделать сырные шарики рассказывает в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты (~30 шариков):

300 г твердого сыра

3 яйца

3 ст. ложки муки (90 г)

1 ч. ложка разрыхлителя теста

Щепотка соли

Панировочные сухари или мука для обсыпки

200 мл масла для жарки

Приготовление:

Натрите сыр на самой мелкой терке, чтобы он лучше смешался с тестом. Отделите белки от желтков. Взбейте белки с помощью миксера или венчика.

В другой миске смешайте желтки, соль, муку и разрыхлитель. Аккуратно добавьте взбитые белки к смеси желтков, перемешайте до однородности. Вмешайте натертый сыр, перемешивая до получения однородного теста.

Сформируйте из теста небольшие шарики размером примерно с грецкий орех. Обваляйте каждый шарик в панировочных сухарях или муке.

Разогрейте масло в сковороде или котелке до среднего нагрева. Обжаривайте шарики в разогретом масле по несколько штук за раз.

Вытаскивайте готовые шарики шумовкой и выкладывайте на бумажное полотенце, а подавать их можете почти сразу, пока они хрустящие сверху и мягкие внутри.

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