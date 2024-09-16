Этот вариант сырного перекуса придется по душе тем, кто любит что-то не слишком сытное, но желает перекусить в большой компании и не сдерживать себя за столом, пробуя другие блюда. Как сделать сырные шарики рассказывает в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».
Ингредиенты (~30 шариков):
- 300 г твердого сыра
- 3 яйца
- 3 ст. ложки муки (90 г)
- 1 ч. ложка разрыхлителя теста
- Щепотка соли
- Панировочные сухари или мука для обсыпки
- 200 мл масла для жарки
Приготовление:
Натрите сыр на самой мелкой терке, чтобы он лучше смешался с тестом. Отделите белки от желтков. Взбейте белки с помощью миксера или венчика.
В другой миске смешайте желтки, соль, муку и разрыхлитель. Аккуратно добавьте взбитые белки к смеси желтков, перемешайте до однородности. Вмешайте натертый сыр, перемешивая до получения однородного теста.
Сформируйте из теста небольшие шарики размером примерно с грецкий орех. Обваляйте каждый шарик в панировочных сухарях или муке.
Разогрейте масло в сковороде или котелке до среднего нагрева. Обжаривайте шарики в разогретом масле по несколько штук за раз.
Вытаскивайте готовые шарики шумовкой и выкладывайте на бумажное полотенце, а подавать их можете почти сразу, пока они хрустящие сверху и мягкие внутри.
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