Рецепт будет еще вкуснее, если использовать сыр и ваши любимые травы, подмечает авторка кулинарного блога.

Угощение простое, но благодаря сочетанию продуктов вкус получится необычным и точно напомнит пиццу, делится в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты на 12 маффинов:

2 яйца

5 ст. ложек растительного масла

1 ст. ложка томатной пасты

200 мл кефира

250 г муки

3 г соды

5 г разрыхлителя теста

1 ч. ложка сахара

1/3 ч. ложки соли

Специи: итальянские травы, орегано, паприка, гранулированный чеснок и другие по вкусу

Начинка: 100 г твердого сыра, 1/2 болгарского перца, 100 г ветчины или колбасы

Приготовление:

В глубокой миске взбейте яйца с солью, сахаром, специями, кефиром, томатной пастой и растительным маслом до однородной массы. В отдельной миске просейте муку, соду и разрыхлитель. Постепенно добавляйте эту смесь в яичную массу, перемешивая до получения однородного теста.

Нарежьте ветчину и болгарский перец небольшими кубиками. Натрите твердый сыр на крупной терке.

Аккуратно вмешайте нарезанную ветчину и болгарский перец в тесто. Оставьте немного тертого сыра для посыпки сверху маффинов.

Подготовьте форму для маффинов, постелив в ячейки бумажные вкладыши. Наполните каждую формочку 1 полной столовой ложкой теста. Посыпьте оставшимся сыром сверху. Разогрейте духовку до 185°C.

Выпекайте маффины при этой температуре около 25 минут. Дайте маффинам немного остыть перед тем, как извлечь их из формы. Подавайте тёплыми или при комнатной температуре.

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