Угощение простое, но благодаря сочетанию продуктов вкус получится необычным и точно напомнит пиццу, делится в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».

рецепт, скриншот Инстаграм

Ингредиенты на 12 маффинов:

  • 2 яйца
  • 5 ст. ложек растительного масла
  • 1 ст. ложка томатной пасты
  • 200 мл кефира
  • 250 г муки
  • 3 г соды
  • 5 г разрыхлителя теста
  • 1 ч. ложка сахара
  • 1/3 ч. ложки соли
  • Специи: итальянские травы, орегано, паприка, гранулированный чеснок и другие по вкусу
  • Начинка: 100 г твердого сыра, 1/2 болгарского перца, 100 г ветчины или колбасы

Приготовление:

В глубокой миске взбейте яйца с солью, сахаром, специями, кефиром, томатной пастой и растительным маслом до однородной массы. В отдельной миске просейте муку, соду и разрыхлитель. Постепенно добавляйте эту смесь в яичную массу, перемешивая до получения однородного теста.

Нарежьте ветчину и болгарский перец небольшими кубиками. Натрите твердый сыр на крупной терке.

Аккуратно вмешайте нарезанную ветчину и болгарский перец в тесто. Оставьте немного тертого сыра для посыпки сверху маффинов.

Подготовьте форму для маффинов, постелив в ячейки бумажные вкладыши. Наполните каждую формочку 1 полной столовой ложкой теста. Посыпьте оставшимся сыром сверху. Разогрейте духовку до 185°C.

Выпекайте маффины при этой температуре около 25 минут. Дайте маффинам немного остыть перед тем, как извлечь их из формы. Подавайте тёплыми или при комнатной температуре.

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