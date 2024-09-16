Угощение простое, но благодаря сочетанию продуктов вкус получится необычным и точно напомнит пиццу, делится в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».
Ингредиенты на 12 маффинов:
- 2 яйца
- 5 ст. ложек растительного масла
- 1 ст. ложка томатной пасты
- 200 мл кефира
- 250 г муки
- 3 г соды
- 5 г разрыхлителя теста
- 1 ч. ложка сахара
- 1/3 ч. ложки соли
- Специи: итальянские травы, орегано, паприка, гранулированный чеснок и другие по вкусу
- Начинка: 100 г твердого сыра, 1/2 болгарского перца, 100 г ветчины или колбасы
Приготовление:
В глубокой миске взбейте яйца с солью, сахаром, специями, кефиром, томатной пастой и растительным маслом до однородной массы. В отдельной миске просейте муку, соду и разрыхлитель. Постепенно добавляйте эту смесь в яичную массу, перемешивая до получения однородного теста.
Нарежьте ветчину и болгарский перец небольшими кубиками. Натрите твердый сыр на крупной терке.
Аккуратно вмешайте нарезанную ветчину и болгарский перец в тесто. Оставьте немного тертого сыра для посыпки сверху маффинов.
Подготовьте форму для маффинов, постелив в ячейки бумажные вкладыши. Наполните каждую формочку 1 полной столовой ложкой теста. Посыпьте оставшимся сыром сверху. Разогрейте духовку до 185°C.
Выпекайте маффины при этой температуре около 25 минут. Дайте маффинам немного остыть перед тем, как извлечь их из формы. Подавайте тёплыми или при комнатной температуре.
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