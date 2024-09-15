Мягкая шарлотка готовится быстро и идеально подходит для осеннего перекуса на пикнике с семьей, рецептом сладкого блюда делится в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты:

  • 4-5 средних яблок
  • 4 яйца
  • 150 г сахара
  • 200 г муки
  • 1/2 ч.л. разрыхлителя
  • ваниль по желанию

Приготовление:

Очистите яблоки от кожуры и семян. Нарежьте их небольшими кубиками (примерно 1-1,5 см). Если хотите, можете посыпать их небольшим количеством сахара и корицы. Разогрейте духовку до 180 градусов.

В глубокой миске взбейте яйца с сахаром до получения светлой и пышной массы. Это займет около 10 минут при помощи миксера на высокой скорости. Добавьте просеянную муку и разрыхлитель, перемешайте. Вмешайте яблоки.

Вылейте тесто в подготовленную форму и разровняйте поверхность. Поставьте форму в предварительно разогретую духовку и выпекайте при 180°C примерно 40-45 минут.

Дайте пирогу немного остыть в форме. Затем пройдитесь ножом по краям формы, чтобы отделить пирог от стенок. Переложите пирог на решетку или плоскую тарелку и полностью охладите.

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