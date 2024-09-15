Чтобы побаловать себя этой осенью, достаточно сделать этот сладкий пирог с яблоками, дополнив его любимой начинкой или сиропом.

Мягкая шарлотка готовится быстро и идеально подходит для осеннего перекуса на пикнике с семьей, рецептом сладкого блюда делится в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты:

4-5 средних яблок

4 яйца

150 г сахара

200 г муки

1/2 ч.л. разрыхлителя

ваниль по желанию

Приготовление:

Очистите яблоки от кожуры и семян. Нарежьте их небольшими кубиками (примерно 1-1,5 см). Если хотите, можете посыпать их небольшим количеством сахара и корицы. Разогрейте духовку до 180 градусов.

В глубокой миске взбейте яйца с сахаром до получения светлой и пышной массы. Это займет около 10 минут при помощи миксера на высокой скорости. Добавьте просеянную муку и разрыхлитель, перемешайте. Вмешайте яблоки.

Вылейте тесто в подготовленную форму и разровняйте поверхность. Поставьте форму в предварительно разогретую духовку и выпекайте при 180°C примерно 40-45 минут.

Дайте пирогу немного остыть в форме. Затем пройдитесь ножом по краям формы, чтобы отделить пирог от стенок. Переложите пирог на решетку или плоскую тарелку и полностью охладите.

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