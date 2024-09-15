Мягкая шарлотка готовится быстро и идеально подходит для осеннего перекуса на пикнике с семьей, рецептом сладкого блюда делится в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».
Ингредиенты:
- 4-5 средних яблок
- 4 яйца
- 150 г сахара
- 200 г муки
- 1/2 ч.л. разрыхлителя
- ваниль по желанию
Приготовление:
Очистите яблоки от кожуры и семян. Нарежьте их небольшими кубиками (примерно 1-1,5 см). Если хотите, можете посыпать их небольшим количеством сахара и корицы. Разогрейте духовку до 180 градусов.
В глубокой миске взбейте яйца с сахаром до получения светлой и пышной массы. Это займет около 10 минут при помощи миксера на высокой скорости. Добавьте просеянную муку и разрыхлитель, перемешайте. Вмешайте яблоки.
Вылейте тесто в подготовленную форму и разровняйте поверхность. Поставьте форму в предварительно разогретую духовку и выпекайте при 180°C примерно 40-45 минут.
Дайте пирогу немного остыть в форме. Затем пройдитесь ножом по краям формы, чтобы отделить пирог от стенок. Переложите пирог на решетку или плоскую тарелку и полностью охладите.
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