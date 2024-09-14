Такие мини-пиццы многим знакомы со школьных времен как любимый перекус, но дома они получатся еще вкуснее и с большим количеством начинки.

Начинка для порционной школьной пиццы обычная – колбаса и сыр, немного соленого огурца и грибов, но главное здесь – это приготовить мягкое и вкусное тесто.

Рецептом поделилась кулинарная блогерка Юлия Сенич. Для теста нам понадобится:

150 г молока + 100 г воды

500 г муки

дрожжи – 7 г сухих или 21 г живых

яйцо – 1 шт.

сахар – 1,5 ст.л.

соль – 1 ч.л.

растительное масло или растопленное сливочное масло – 30 г

Для начинки берем следующие ингредиенты:

колбаса ~ 250 г

огурец соленый – 1-2 шт.

сыр твердый ~ 250 г

шампиньоны – 2-3 шт. (можно и без них)

кетчуп и майонез – по желанию

В миске смешиваем чуть теплое молоко с водой, добавляем сахар и дрожжи. Затем добавляем яйцо, соль, просеянную муку, масло и замешиваем мягкое тесто.

Накрываем готовое тесто полотенцем и оставляем его в тепле в час. После этого обминаем его и оставляем еще на один час.

Колбасу, соленый огурец и грибы нарезаем кубиками, а сыр натираем на крупной терке.

Тесто еще раз обминаем и делим примерно на 10 равных частей, оставляем их под полотенцем. Каждый кусочек теста раскатываем в круг диаметром до 15 см и выкладываем на противень, застеленный пергаментом, снова накрываем полотенцем и даем еще 15 минут подойти.

Смазываем тесто кетчупом, выкладываем начинку, по желанию добавляем немного майонеза. Выпекаем мини-пиццы при 180 градусах примерно 15-20 минут.

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