Начинка для порционной школьной пиццы обычная – колбаса и сыр, немного соленого огурца и грибов, но главное здесь – это приготовить мягкое и вкусное тесто.
Рецептом поделилась кулинарная блогерка Юлия Сенич. Для теста нам понадобится:
- 150 г молока + 100 г воды
- 500 г муки
- дрожжи – 7 г сухих или 21 г живых
- яйцо – 1 шт.
- сахар – 1,5 ст.л.
- соль – 1 ч.л.
- растительное масло или растопленное сливочное масло – 30 г
Для начинки берем следующие ингредиенты:
- колбаса ~ 250 г
- огурец соленый – 1-2 шт.
- сыр твердый ~ 250 г
- шампиньоны – 2-3 шт. (можно и без них)
- кетчуп и майонез – по желанию
В миске смешиваем чуть теплое молоко с водой, добавляем сахар и дрожжи. Затем добавляем яйцо, соль, просеянную муку, масло и замешиваем мягкое тесто.
Накрываем готовое тесто полотенцем и оставляем его в тепле в час. После этого обминаем его и оставляем еще на один час.
Колбасу, соленый огурец и грибы нарезаем кубиками, а сыр натираем на крупной терке.
Тесто еще раз обминаем и делим примерно на 10 равных частей, оставляем их под полотенцем. Каждый кусочек теста раскатываем в круг диаметром до 15 см и выкладываем на противень, застеленный пергаментом, снова накрываем полотенцем и даем еще 15 минут подойти.
Смазываем тесто кетчупом, выкладываем начинку, по желанию добавляем немного майонеза. Выпекаем мини-пиццы при 180 градусах примерно 15-20 минут.
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