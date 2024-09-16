Победительница проекта "Мастер Шеф - 12" Валерия Матрохина на своей странице в Instagram показала, как приготовить вкусные и пышные панкейки на кефире.
Панкейки готовятся очень просто, быстро из доступных ингредиентов, поэтому это идеальный вариант для завтрака.
Для приготовления вкусных и пышных панкейков "Мастер Шеф" Валерия Матрохина использовала:
- кефир – 500 г
- яйцо – 1 шт.
- ванильный экстракт – 1 ч.л.
- соль – 0,5 ч.л.
- мука (можно брать обычную пшеничную или экспериментировать с разными видами) - 350 г
- сода – 0,5 ч. л.
В большой миске "Мастер Шеф" Валерия Матрохина смешивает кефир с яйцом, ванилью и солью. Следом небольшими порциями всыпает просеянную муку с содой и венчиком размешивает тесто до однородности, чтобы не было комочков.
"Мастер Шеф" Валерия Матрохина отметила, что тесто для панкейков получается достаточно густым. Даем тесту постоять 15 минут, не помешивая его.
А дальше начинаем жарить панкейки. Делаем это на сухой хорошо разогретой антипригарной сковороде. Жарим по несколько минут с каждой стороны до румяности.
Подавать панкейки "Мастер Шеф" Валерия Матрохина советует с кленовым сиропом, или можете добавлять другие топпинги по желанию.
Кроме того, победительница "Мастер Шеф" Валерия Матрохина рассказала о своем утреннем ритуале для здоровья: она начинает день со столовой ложки яблочного уксуса на стакан воды, а потом уже завтрак и чай.
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