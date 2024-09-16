Панкейки – очень популярное блюдо для завтрака, а по этому рецепту от победительницы "Мастер Шеф" Валерии Матрохиной они всегда получаются вкусными и пышными.

Победительница проекта "Мастер Шеф - 12" Валерия Матрохина на своей странице в Instagram показала, как приготовить вкусные и пышные панкейки на кефире.

Панкейки готовятся очень просто, быстро из доступных ингредиентов, поэтому это идеальный вариант для завтрака.

Для приготовления вкусных и пышных панкейков "Мастер Шеф" Валерия Матрохина использовала:

кефир – 500 г

яйцо – 1 шт.

ванильный экстракт – 1 ч.л.

соль – 0,5 ч.л.

мука (можно брать обычную пшеничную или экспериментировать с разными видами) - 350 г

сода – 0,5 ч. л.

В большой миске "Мастер Шеф" Валерия Матрохина смешивает кефир с яйцом, ванилью и солью. Следом небольшими порциями всыпает просеянную муку с содой и венчиком размешивает тесто до однородности, чтобы не было комочков.

"Мастер Шеф" Валерия Матрохина отметила, что тесто для панкейков получается достаточно густым. Даем тесту постоять 15 минут, не помешивая его.

А дальше начинаем жарить панкейки. Делаем это на сухой хорошо разогретой антипригарной сковороде. Жарим по несколько минут с каждой стороны до румяности.

Подавать панкейки "Мастер Шеф" Валерия Матрохина советует с кленовым сиропом, или можете добавлять другие топпинги по желанию.

Кроме того, победительница "Мастер Шеф" Валерия Матрохина рассказала о своем утреннем ритуале для здоровья: она начинает день со столовой ложки яблочного уксуса на стакан воды, а потом уже завтрак и чай.

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