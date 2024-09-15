Сладкий перекус станет полезной находкой дома, когда не хочется готовить слишком сложное угощение.

Сырки, сделанные дома, будут вкуснее и полезнее тех, что продают в магазине, поэтому важно запомнить несколько простых хитростей и приготовление угощения дома не будет для вас проблемой, рассказывает в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты на 12 шт:

400 г творога (5-9% жирности)

50 г сахарной пудры

50 г мягкого сливочного масла

200 г черного или молочного шоколада

40 г растительного масла

Джем или вареная сгущенка

Приготовление:

Взбейте творог, сахарную пудру и мягкое сливочное масло с помощью погружного блендера до однородной массы.

Для каждого сырка используйте примерно 1 ст. л. (40 г) творожной массы. Если хотите, добавьте начинку внутрь (джем или сгущенку). Заверните сырки в пищевую пленку, формируя желаемую форму. Убедитесь, что пленка только снаружи. Поместите сырки в морозильник для заморозки.

Растопите шоколад вместе с растительным маслом на водяной бане или в микроволновке, постоянно помешивая, чтобы глазурь была однородной. Перелейте глазурь в высокий стакан для удобства.

Снимите пленку с замороженных сырков. Насадите сырок на шпажку и окуните в шоколадную глазурь.

Можно использовать силиконовые формы. Для этого смажьте форму шоколадом, заморозьте, выложите творожную массу, подморозьте снова и закройте оставшимся шоколадом.

Положите готовые сырки в холодильник, чтобы они разморозились. Для снятия с доски используйте острый нож.

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