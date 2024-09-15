На самом деле Карбонара достаточно проста в приготовлении, и звезда проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко поделилась домашним рецептом этого популярного итальянского блюда.

Суперфиналистка кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как в домашних условиях приготовить правильную пасту Карбонара без капли сливок.

Карбонара – это одно из самых популярных в мире итальянских блюд, но часто его готовят вообще неправильно, добавляя в соус сливки. Также в оригине в карбонару добавляют гуанчале или панчетту, но их допустимо заменить на обычный бекон.

Для приготовления карбонары "Мастер Шеф" Ольга Рябенко использовала следующие ингредиенты:

паста (спагетти) - 250 г

бекон - 200 г

яичные желтки – 6 шт.

соль и молотый черный перец – по вкусу

пармезан – 150 г

вода, в которой варилась паста – примерно 100 г (регулируйте по необходимости)

Пасту "Мастер Шеф" Ольга Рябенко отваривает в кипящей подсоленной воде, время приготовления указывается на упаковке.

Бекон нарезаем тоненькими полосками и обжариваем до золотистости и хрустящести. Пармезан натираем на мелкой терке.

Далее готовим соус. К яичным желткам добавляем соль и перец по вкусу, а также часть тертого пармезана, перемешиваем все до однородности.

В сковороду к жареному бекону "Мастер Шеф" Ольга Рябенко добавляет отварную пасту, вливает немного воды, в которой паста варилась, а также добавляет остальной тертый пармезан. Хорошо все перемешиваем и снимаем с огня. После этого добавляем к пасте соус на основе желтков и еще раз тщательно перемешиваем.

Подавать карбонару нужно сразу, пока она еще горячая. "Мастер Шеф" Ольга Рябенко накладывает в тарелку порцию пасты, сверху украшает жареным беконом, добавляет еще немного тертого пармезана – и карбонара готова.

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