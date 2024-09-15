На этот раз у себя в Instagram шеф-повар и ресторатор, судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский заметил, такие пончики – отличный вариант, когда хочется чего-то вкусного, но времени и ингредиентов немного!

Владимир Ярославский

Ингредиенты:

  • 250 г кефира
  • 1 желток (по желанию)
  • 40-45 г сахара
  • Ванильный сахар или цедра цитруса
  • Щепотка соли
  • 6 г соды или разрыхлителя
  • 3 г лимонного сока
  • 15 г растительного или теплого сливочного масла
  • 325 г муки
  • Масло для жарки
  • Сахарная пудра

Приготовление:

В миске смешать кефир, сахар, желток (по желанию), соль, масло и несколько капель лимонного сока. Перемешать венчиком, посоветовал "Мастер Шеф" Ярославский.

Добавить муку, смешанную с содой или разрыхлителем, и замесить тесто. Оно будет липким, это придаст пончикам мягкость.

"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, далее смажьте руки и рабочую поверхность растительным маслом и вымесите тесто. Накройте полотенцем или пленкой, оставьте на 10-15 минут для набухания клейковины.

Раскатайте тесто, оставьте на пару минут и нарежьте формочками баранки с отверстием в центре (чтобы пончики лучше прожарились).

Разогрейте масло на среднем огне. Жарьте пончики по 1,5 минуты с каждой стороны, добавил "Мастер Шеф" Ярославский. Готовые пончики посыпьте сахарной пудрой.

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