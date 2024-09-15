На этот раз у себя в Instagram шеф-повар и ресторатор, судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, этот рецепт невероятно вкусной и быстрой пиццы станет находкой.
Ингредиенты:
- 1,5 средних початков молодой кукурузы (240 г зерен)
- 1 большое яйцо
- 40-45 г муки
- соль, специи (травы по вкусу)
- 200 г томатного соуса
- 100 г томатов черри
- 75-90 г творога гауда
- 75-90 г сыра чеддер
- сухой орегано
- оливковое масло
Приготовление:
Молодую кукурузу срезать с початков, положить в миску, добавить яйцо и соль. Легко перебить блендером, чтобы некоторые зерна остались целыми. Добавить муку и чабрец, делится "Мастер Шеф" Ярославский.
Форму диаметром 26 см застелить пергаментом, смазать оливковым маслом, выложить кукурузную массу. Сверху аккуратно распределить томатный соус (можно использовать готовый соус с базиликом или домашний).
"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, далее натереть два вида сыра и выложить поверх соуса. Украсить томатами черри и посыпать сухим орегано.
Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке около 20 минут, до золотистой корочки.
Дать немного остыть и наслаждаться вкусной пиццей, подметил "Мастер Шеф" Ярославский.
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