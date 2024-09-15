На этот раз у себя в Instagram шеф-повар и ресторатор, судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, этот рецепт невероятно вкусной и быстрой пиццы станет находкой.

Ингредиенты:

1,5 средних початков молодой кукурузы (240 г зерен)

1 большое яйцо

40-45 г муки

соль, специи (травы по вкусу)

200 г томатного соуса

100 г томатов черри

75-90 г творога гауда

75-90 г сыра чеддер

сухой орегано

оливковое масло

Приготовление:

Молодую кукурузу срезать с початков, положить в миску, добавить яйцо и соль. Легко перебить блендером, чтобы некоторые зерна остались целыми. Добавить муку и чабрец, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Форму диаметром 26 см застелить пергаментом, смазать оливковым маслом, выложить кукурузную массу. Сверху аккуратно распределить томатный соус (можно использовать готовый соус с базиликом или домашний).

"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, далее натереть два вида сыра и выложить поверх соуса. Украсить томатами черри и посыпать сухим орегано.

Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке около 20 минут, до золотистой корочки.

Дать немного остыть и наслаждаться вкусной пиццей, подметил "Мастер Шеф" Ярославский.

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