Победительница и экс-судья "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала в деталях, как сделать необычные соленые сырники.

Звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась в социальной сети, этот рецепт порадует любителей сыра и картофеля! Картофельные сырники с брынзой – это идеальный вариант для быстрого и сытного перекуса.

Ингредиенты:

500 г картофеля (5-6 шт.)

300 г творога (жирность 5%)

250 г брынзы

50 г муки (2 ст. л. с горкой)

2 яйца (примерно 100 г)

Соль (по вкусу)

Укроп (по желанию)

Приготовление:

Отварите картофель в подсоленной воде. Очистите картофель от кожуры, пока он горячий, чтобы тот не развалился, советует "Мастер Шеф" Глинская. Разомните картофель вилкой, оставив небольшие кусочки.

Добавьте творог и брынзу к картофелю, продолжая разминаем вилкой, чтобы остались маленькие кусочки сыра. Всыпьте муку и перемешайте тесто.

"Мастер Шеф" Глинская далее советует, вбейте яйца, добавьте соль, укроп (по желанию) и снова тщательно перемешайте.

Смочите руки холодной водой, сформируйте сырники и обваляйте их в муке. Обжарьте сырники на разогретой сковороде, осторожно, чтобы не пригорели.

Выложите готовые сырники на удобную посудину и можете использовать бумажные салфетки, убрав лишнее масло, добавила "Мастер Шеф" Глинская.

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