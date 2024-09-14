Звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась в социальной сети, этот рецепт порадует любителей сыра и картофеля! Картофельные сырники с брынзой – это идеальный вариант для быстрого и сытного перекуса.
Ингредиенты:
- 500 г картофеля (5-6 шт.)
- 300 г творога (жирность 5%)
- 250 г брынзы
- 50 г муки (2 ст. л. с горкой)
- 2 яйца (примерно 100 г)
- Соль (по вкусу)
- Укроп (по желанию)
Приготовление:
Отварите картофель в подсоленной воде. Очистите картофель от кожуры, пока он горячий, чтобы тот не развалился, советует "Мастер Шеф" Глинская. Разомните картофель вилкой, оставив небольшие кусочки.
Добавьте творог и брынзу к картофелю, продолжая разминаем вилкой, чтобы остались маленькие кусочки сыра. Всыпьте муку и перемешайте тесто.
"Мастер Шеф" Глинская далее советует, вбейте яйца, добавьте соль, укроп (по желанию) и снова тщательно перемешайте.
Смочите руки холодной водой, сформируйте сырники и обваляйте их в муке. Обжарьте сырники на разогретой сковороде, осторожно, чтобы не пригорели.
Выложите готовые сырники на удобную посудину и можете использовать бумажные салфетки, убрав лишнее масло, добавила "Мастер Шеф" Глинская.
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