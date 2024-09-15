Победительница и экс-судья "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала несколько полезных советов для приготовления пирога.

Звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала в Инстаграм рецепт простого и вкусного десерта с ягодами, который можно приготовить быстро и легко. Этот пирог не только вкусный, но и полезный благодаря продуктам без глютена.

Ингредиенты:

120 г сметаны (15-20% жирности)

120 г сахара

Ванильный сахар по вкусу

60 мл масла «Олейна» Три зерна (содержит рапсовое, льняное и тыквенное масла)

150 г яиц (примерно 3 средних яйца)

230 г миндальной муки

5 г разрыхлителя

150 г голубики (или других ягод по вашему выбору)

Приготовление:

В миске с помощью венчика смешайте сметану, масло, яйца, сахар и ванильный сахар до однородной массы, делится "Мастер Шеф" Глинская.

Добавьте миндальную муку и разрыхлитель, аккуратно перемешайте тесто до однородной консистенции. Вмешайте голубику в тесто, стараясь не повредить ягоды.

"Мастер Шеф" Глинская добавляет, далее вылейте тесто в форму, предварительно смазанную маслом или выстланную пергаментной бумагой.

Выпекайте пирог в разогретой до 170 градусов духовке с конвекцией в течение 40-45 минут, пока пирог не поднимется, получив легкую корочку, советует "Мастер Шеф" Глинская.

После остывания украсьте пирог сахарной пудрой и свежими ягодами.

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