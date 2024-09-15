Звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала в Инстаграм рецепт простого и вкусного десерта с ягодами, который можно приготовить быстро и легко. Этот пирог не только вкусный, но и полезный благодаря продуктам без глютена.
Ингредиенты:
- 120 г сметаны (15-20% жирности)
- 120 г сахара
- Ванильный сахар по вкусу
- 60 мл масла «Олейна» Три зерна (содержит рапсовое, льняное и тыквенное масла)
- 150 г яиц (примерно 3 средних яйца)
- 230 г миндальной муки
- 5 г разрыхлителя
- 150 г голубики (или других ягод по вашему выбору)
Приготовление:
В миске с помощью венчика смешайте сметану, масло, яйца, сахар и ванильный сахар до однородной массы, делится "Мастер Шеф" Глинская.
Добавьте миндальную муку и разрыхлитель, аккуратно перемешайте тесто до однородной консистенции. Вмешайте голубику в тесто, стараясь не повредить ягоды.
"Мастер Шеф" Глинская добавляет, далее вылейте тесто в форму, предварительно смазанную маслом или выстланную пергаментной бумагой.
Выпекайте пирог в разогретой до 170 градусов духовке с конвекцией в течение 40-45 минут, пока пирог не поднимется, получив легкую корочку, советует "Мастер Шеф" Глинская.
После остывания украсьте пирог сахарной пудрой и свежими ягодами.
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