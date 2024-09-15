Для зимнего хранения выбирайте сорта моркови, которые, как известно, хорошо хранятся.

Овощи лучше всего хранятся, когда их собирают в состоянии зрелости, а не перезрелости, поэтому важно знать, когда выкапывать морковь, чтобы она хорошо хранилась.

В большинстве регионов это означает, что культуры, предназначенные для зимнего хранения, не высевают до конца июня или июля.

Итак, когда выкапывать морковь, чтобы она хорошо хранилась?

Сорта моркови можно разделить на различные группы созревания от ранних до поздних.

Устойчивую к стрелкованию морковь можно сеять на открытом воздухе уже в марте, а собирать ее можно уже в июне.

Поздняя морковь растет гораздо дольше и собирают с августа по октябрь.

Для поддержания хороших вкусовых качеств морковь необходимо хранить при постоянной температуре и влажности.

Домашние садоводы могут обеспечить эти идеальные условия хранения тремя способами: в холодильнике , во влажном песке или прямо в саду.

Чтобы хранить морковь в холодильнике или в песке, начните со сбора корней. Обращайтесь с ними осторожно, чтобы не повредить или не поцарапать.

Ножницами срежьте всю листву с мрковь, оставивь только немного сверху. Осторожно потрите корни, но не мойте их в воде, чтобы удалить почву — это только усилит рост плесени.

Не обрезайте конец корня, так как это приведет к гниению.

Хранение моркови в холодильнике.

Для хранения в холодильнике положите морковь одинакового размера и сорта в один слой в пакеты для заморозки объемом галлон.

Удалите как можно больше воздуха перед тем, как запечатать каждый пакет. Сложите пакеты на полке или в ящике холодильника.

Хранение моркови в песке.

Второй метод заключается в хранении этих культур во влажном песке. Подготовьте корни, как указано выше.

Смочите чистый песок в большом контейнере или тачке. Упакуйте морковь в деревянный ящик, 5-галлонное ведро, картонную коробку с пластиковым покрытием или контейнер для хранения корней.

Источник: plantura.garden.

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