Существует много различных способов обрезки плодовых деревьев осенью, которые приводят к получению деревьев хорошего качества.

Для получения качественных плодов, нужно знать, как правильно обрезать фруктовые деревья осенью.

Как правильно обрезать фруктовые деревья осенью, с чего начать:

A. Водяные побеги и отростки

B. Сломанные ветви или пни

C. Ветви, растущие вниз

D. Перекрещивающиеся или трущиеся ветви (удалить более слабую ветвь)

E. Затененные или внутренние ветви

F. Конкурирующие лидеры

G. Длинные тонкие побеги во внутренней части дерева

H. Мутовки (ветви, находящиеся в той же плоскости, что и другая ветвь)

Осень — это время года, когда вам нужно уделять особое внимание уходу за плодовыми деревьями. Одной из самых важных частей этого процесса должна быть подготовка вашего сада к зимним месяцам.

Независимо от того, есть ли у вас сад или несколько фруктовых деревьев в вашем саду, процесс более или менее одинаков. Уход за фруктовыми деревьями осенью означает, что ваши растения должны быть полностью готовы к следующему сезону и защищены от зимних стихий.

Вот главные советы, как правильно обрезать фруктовые деревья осенью, они помогут сохранить ваши ценные растения здоровыми и высокоурожайными на долгие годы!

Для начала помогите своим деревьям перейти в фазу покоя.

Поздней осенью и ранней зимой плодовые деревья вступают в фазу покоя.

Чтобы убедиться, что они войдут в зимнюю спячку хорошо подготовленными и вооруженными, чтобы пережить отрицательные температуры, никогда не удобряйте свои деревья после июня.

Если вы подкормите деревья дополнительными питательными веществами перед зимой, деревья продолжат расти в холодную погоду, что сделает их уязвимыми для мороза и серьезных повреждений.

Обрезка плодовых деревьев.

Молодые деревья не следует обрезать осенью, так как это может оставить их без защиты от мороза. Если вы обрезаете плодовые деревья осенью, вы стимулируете их рост в течение всего зимнего сезона, что особенно опасно для молодых деревьев, поскольку у них не будет времени закалить себя к морозу.

Шпалерные плодовые деревья также не любят обрезку в холодное время года, поэтому лучше оставить эту задачу на весну.

Однако если вы обрезаете уже сформировавшиеся и закаленные плодовые деревья, вероятность возникновения проблем гораздо ниже.

Фактически, уход за яблонями требует удаления примерно пятой части старого прироста во время фазы покоя, чтобы стимулировать более обильное производство в следующем сезоне.

Источник: paramountplants.

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