На этот раз у себя в Instagram звезда "Мастер Шеф" Валерия Матрохина показала, как приготовить вкусные тосты с яйцом, а также шоколадный авокадо мусс.

"Эти два рецепта невероятны как шоколадный мусс, так и тосты, они должны быть не только в ваших сохраненных, но и в приготовленных", - подчеркнула "Мастер Шеф" Валерия Матрохина.

Чтобы приготовить шоколадный авокадо мусс, "Мастер Шеф" Валерия Матрохина берет следующие ингредиенты:

авокадо – 2 шт. небольшого размера

мед – 3-4 ст.л.

ванильный экстракт – 1 ч.л.

какао-порошок – 30 г

Звезда "Мастер Шеф" просто смешивает все ингредиенты в чаше блендера и перебивает до нежнейшей муссовой консистенции. Готовый шоколадный авокадо мусс перекладываем в креманку и даем ему постоять в холодильнике, потому что вкуснее всего его подавать охлажденным.

Второй вариант завтрака, который предложила "Мастер Шеф" Валерия Матрохина, – это хрустящие тосты с яйцами, для приготовления которых нам понадобится:

авокадо – 1 большое

яйца вареные – 3 шт.

зелень (петрушка, кинза, зеленый лук) – 2-3 ст.л. мелко нарезанной

сметана – 2 ст.л.

горчица – 1 ч.л.

лимонный сок – 2 ст.л.

соль и перец – по вкусу

хлеб – два ломтика

Авокадо с вареными яйцами, зеленью, лимонным соком, сметаной, горчицей, солью и перцем просто разминаем вилкой. Выкладываем яичную массу на хлеб, поджаренный на сливочном масле, и завтрак готов.

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