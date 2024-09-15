Все, что вам нужно знать об уходе за хризантемами, в нашем подробном руководстве по выращиванию.

Если знать, как ухаживать за хризантемами, они отблагодарят вас невероятно красивім цветением в сентябре и октябре.

Об этом сообщили в youtube-канале "Мій сад".

Хризантемы бывают либо морозостойкие, либо полуморозостойкие и могут выращиваться в контейнерах, как комнатные растения или в бордюре — секрет в том, чтобы купить правильное растение для этой работы и как ухаживать за хризантемами.

Вы также можете выращивать однолетние хризантемы, которые используются в летних клумбах.

Как ухаживать за хризантемами?

Регулярно поливайте и подкармливайте растения в контейнерах жидким удобрением.

Прекратите подкормку хризантем, как только начнут раскрываться цветочные почки.

Когда кустовые хризантемы достигнут высоты около 20 см, прищипните точку роста, чтобы стимулировать образование боковых побегов. Это приведет к большему количеству цветов.

Обрежьте бутоны одноцветковых хризантем, чтобы сконцентрировать энергию растения в цветке. Просто удалите боковые побеги с хризантем, чтобы растение выросло с одним сильным стеблем.

В защищенных садах полузимостойкие, раноцветущие хризантемы можно обрезать до земли осенью и оставить зимовать в саду.

В противном случае выкопайте хризантемы. Вы можете либо пересадить их в теплицу, чтобы они продолжали цвести, либо обрезать, чтобы сохранить зимой.

Поздноцветущие хризантемы следует высаживать в компост на основе суглинка и выращивать летом на солнечном месте на улице.

В конце лета перенесите хризантемы в прохладное помещение в доме с температурой около 10°C и ждите, пока раскроются цветы. Не допускайте высыхания хризантем.

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