Если знать, как ухаживать за хризантемами, они отблагодарят вас невероятно красивім цветением в сентябре и октябре.
Об этом сообщили в youtube-канале "Мій сад".
Хризантемы бывают либо морозостойкие, либо полуморозостойкие и могут выращиваться в контейнерах, как комнатные растения или в бордюре — секрет в том, чтобы купить правильное растение для этой работы и как ухаживать за хризантемами.
Вы также можете выращивать однолетние хризантемы, которые используются в летних клумбах.
Как ухаживать за хризантемами?
Регулярно поливайте и подкармливайте растения в контейнерах жидким удобрением.
Прекратите подкормку хризантем, как только начнут раскрываться цветочные почки.
Когда кустовые хризантемы достигнут высоты около 20 см, прищипните точку роста, чтобы стимулировать образование боковых побегов. Это приведет к большему количеству цветов.
Обрежьте бутоны одноцветковых хризантем, чтобы сконцентрировать энергию растения в цветке. Просто удалите боковые побеги с хризантем, чтобы растение выросло с одним сильным стеблем.
В защищенных садах полузимостойкие, раноцветущие хризантемы можно обрезать до земли осенью и оставить зимовать в саду.
В противном случае выкопайте хризантемы. Вы можете либо пересадить их в теплицу, чтобы они продолжали цвести, либо обрезать, чтобы сохранить зимой.
Поздноцветущие хризантемы следует высаживать в компост на основе суглинка и выращивать летом на солнечном месте на улице.
В конце лета перенесите хризантемы в прохладное помещение в доме с температурой около 10°C и ждите, пока раскроются цветы. Не допускайте высыхания хризантем.
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