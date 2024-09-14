Популярная фудблогерка, автор книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина показала, как приготовить вкуснейшую кабачковую икру, после которой другую вы уже не захотите.
Ингредиенты для приготовления кабачковой икры:
- кабачки или цуккини (молодые) – 3 кг
- лук – 1 кг
- морква - 1 кг
- соль – 1,5-2 ст.л.
- сахар – 1 ст.л.
- томатная паста - 3-4 ст.л.
- растительное масло для жарки
- чеснок – 6-7 зуб.
- укроп – пучок
- перец черный молотый – по вкусу
А если будете закрывать кабачковую икру на зиму, то дополнительно пригодится еще 2-3 ст.л. уксуса 9%.
"Для приготовления икры понадобится кастрюля с толстым дном. Если таковой нет, то все овощи лучше обжаривать отдельно, а потом все вместе тушить в обычной кастрюле", - пояснила блогерша.
Лук и кабачки нарезаем произвольными кусочками, морковь натираем на крупной терке.
Сначала обжариваем на растительном масле лук до мягкости. Затем добавляем морковь и еще немного обжариваем. Добавляем кабачки, еще немного обжариваем, солим. После этого кабачки начнут выпускать сок и тушиться, накрываем крышкой и готовим на медленном огне 40-60 минут, периодически помешивая.
Готовую овощную массу перебиваем блендером до однородности. Добавляем сахар, томатную пасту, измельченный чеснок, мелко нарезанный укроп, перец, а также при необходимости еще соль. Снова ставим кабачковую икру на огонь и тушим еще 15-25 минут под крышкой.
Разливаем кабачковую икру в стерильные банки, закрываем герметично крышками, закутываем и оставляем остывать – такую икру можно хранить год в холодильнике. А если планируете хранить в подвале или амбаре, то за 5 минут до конца приготовления нужно добавить в икру уксус.
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