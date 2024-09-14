Кабачковая икра – легкая и очень вкусная овощная закуска, которую можно есть сразу, а можно закрыть на зиму и потом наслаждаться летними вкусами.

Популярная фудблогерка, автор книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина показала, как приготовить вкуснейшую кабачковую икру, после которой другую вы уже не захотите.

Ингредиенты для приготовления кабачковой икры:

кабачки или цуккини (молодые) – 3 кг

лук – 1 кг

морква - 1 кг

соль – 1,5-2 ст.л.

сахар – 1 ст.л.

томатная паста - 3-4 ст.л.

растительное масло для жарки

чеснок – 6-7 зуб.

укроп – пучок

перец черный молотый – по вкусу

А если будете закрывать кабачковую икру на зиму, то дополнительно пригодится еще 2-3 ст.л. уксуса 9%.

"Для приготовления икры понадобится кастрюля с толстым дном. Если таковой нет, то все овощи лучше обжаривать отдельно, а потом все вместе тушить в обычной кастрюле", - пояснила блогерша.

Лук и кабачки нарезаем произвольными кусочками, морковь натираем на крупной терке.

Сначала обжариваем на растительном масле лук до мягкости. Затем добавляем морковь и еще немного обжариваем. Добавляем кабачки, еще немного обжариваем, солим. После этого кабачки начнут выпускать сок и тушиться, накрываем крышкой и готовим на медленном огне 40-60 минут, периодически помешивая.

Готовую овощную массу перебиваем блендером до однородности. Добавляем сахар, томатную пасту, измельченный чеснок, мелко нарезанный укроп, перец, а также при необходимости еще соль. Снова ставим кабачковую икру на огонь и тушим еще 15-25 минут под крышкой.

Разливаем кабачковую икру в стерильные банки, закрываем герметично крышками, закутываем и оставляем остывать – такую ​​икру можно хранить год в холодильнике. А если планируете хранить в подвале или амбаре, то за 5 минут до конца приготовления нужно добавить в икру уксус.

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