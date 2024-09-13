Слабосоленая скумбрия в домашних условиях – это очень просто, доступно и вкусно, а с таким маринадом рыба каждый раз будет получаться идеальной.

Лучше слабосоленой рыбы может быть только рыба, которую вы засолили сами, поэтому шеф-повар Валентина Кущ показала, как дома приготовить идеальную слабосоленую скумбрию.

Скумбрию для этого рецепта шеф-повар использует замороженную.

Для маринада на одну скумбрию нам понадобятся следующие ингредиенты:

соль – 2 ч.л.

сахар – 1 ч.л.

лавровый лист – 2 шт.

перец черный горошек – 0,5 ч.л.

кориандр – 1/3 ч.л.

вода - 200 г

растительное масло – 1 ст.л.

уксус 6% – 1 ст.л.

лук репчатый – 1 шт.

"Если любите более пряное, то добавьте немного душистого перца и 2-3 гвоздички. Я такое не люблю", – отметила шеф-повар.

Чтобы приготовить маринад, сперва в воду добавляем соль, сахар, черный перец горошком, лавровый лист и кориандр, а также душистый перец и гвоздику по желанию. Ставим смесь на огонь, доводим до кипения и даем прокипеть буквально минуту.

После этого снимаем с огня, вливаем уксус, растительное масло, перемешиваем и оставляем маринад охлаждаться.

Когда скумбрия еще подмороженная, чистим ее от внутренностей, отрезаем голову под плавником, как на видео (чтобы посмотреть, пролистайте вниз). Также отрезаем хвост и все плавники. Рыбу нарезаем на стейки толщиной в полтора пальца.

Лук нарезаем кольцами. Складываем рыбу и лук в емкость, в которой будете мариновать, заливаем маринадом и отправляем в холодильник минимум на ночь, а лучше на сутки.

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