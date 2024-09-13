Лучше слабосоленой рыбы может быть только рыба, которую вы засолили сами, поэтому шеф-повар Валентина Кущ показала, как дома приготовить идеальную слабосоленую скумбрию.
Скумбрию для этого рецепта шеф-повар использует замороженную.
Для маринада на одну скумбрию нам понадобятся следующие ингредиенты:
- соль – 2 ч.л.
- сахар – 1 ч.л.
- лавровый лист – 2 шт.
- перец черный горошек – 0,5 ч.л.
- кориандр – 1/3 ч.л.
- вода - 200 г
- растительное масло – 1 ст.л.
- уксус 6% – 1 ст.л.
- лук репчатый – 1 шт.
"Если любите более пряное, то добавьте немного душистого перца и 2-3 гвоздички. Я такое не люблю", – отметила шеф-повар.
Чтобы приготовить маринад, сперва в воду добавляем соль, сахар, черный перец горошком, лавровый лист и кориандр, а также душистый перец и гвоздику по желанию. Ставим смесь на огонь, доводим до кипения и даем прокипеть буквально минуту.
После этого снимаем с огня, вливаем уксус, растительное масло, перемешиваем и оставляем маринад охлаждаться.
Когда скумбрия еще подмороженная, чистим ее от внутренностей, отрезаем голову под плавником, как на видео (чтобы посмотреть, пролистайте вниз). Также отрезаем хвост и все плавники. Рыбу нарезаем на стейки толщиной в полтора пальца.
Лук нарезаем кольцами. Складываем рыбу и лук в емкость, в которой будете мариновать, заливаем маринадом и отправляем в холодильник минимум на ночь, а лучше на сутки.
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