Бывшая судья проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова заметила, эта заправка избавит вас от поиска качественных овощей зимой.

На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась, приготовив такую заправку один раз, вы сможете варить борщ всего за 15 минут до самого лета.

Ингредиенты:

Свекла — 1 кг

Морковь — 1 кг

Лук — 1 кг

Сладкий перец — 1 кг

Помидоры — 5 кг

Чеснок — 2 головки

Масло гхи (или топленое масло) — 50 г

Острый перец — 1-2 шт

Соль — 30 г

Приготовление:

Нарежьте лук кубиками. Разогрейте в большой кастрюле масло гхи или топленое масло и обжаривайте лук до мягкости, советует "Мастер Шеф" Литвинова. Натрите на крупной терке свеклу, морковь и сладкий перец. Можно также нарезать их тонкими брусочками.

Добавьте натертые овощи к луку и тушите на среднем огне 12-20 минут. Измельчите помидоры в однородную массу, добавьте чеснок и острый перец. "Мастер Шеф" Литвинова рассказывает, далее влейте эту смесь в овощи и готовьте, пока объем заправки не уменьшится на четверть.

Разложите горячую заправку по стерилизованным банкам, закройте крышками и переверните вверх дном. Оставьте под пледом до полного остывания.

Храните заправку в прохладном месте, в темной комнате или кладовке при комнатной температуре, добавила "Мастер Шеф" Литвинова.

Последние новости Украины:

Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.

Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.

Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.