На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась, приготовив такую заправку один раз, вы сможете варить борщ всего за 15 минут до самого лета.

Ингредиенты:

  • Свекла — 1 кг
  • Морковь — 1 кг
  • Лук — 1 кг
  • Сладкий перец — 1 кг
  • Помидоры — 5 кг
  • Чеснок — 2 головки
  • Масло гхи (или топленое масло) — 50 г
  • Острый перец — 1-2 шт
  • Соль — 30 г

Татьяна Литвинова

Приготовление:

Нарежьте лук кубиками. Разогрейте в большой кастрюле масло гхи или топленое масло и обжаривайте лук до мягкости, советует "Мастер Шеф" Литвинова. Натрите на крупной терке свеклу, морковь и сладкий перец. Можно также нарезать их тонкими брусочками.

Добавьте натертые овощи к луку и тушите на среднем огне 12-20 минут. Измельчите помидоры в однородную массу, добавьте чеснок и острый перец. "Мастер Шеф" Литвинова рассказывает, далее влейте эту смесь в овощи и готовьте, пока объем заправки не уменьшится на четверть.

Разложите горячую заправку по стерилизованным банкам, закройте крышками и переверните вверх дном. Оставьте под пледом до полного остывания.

Храните заправку в прохладном месте, в темной комнате или кладовке при комнатной температуре, добавила "Мастер Шеф" Литвинова.

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