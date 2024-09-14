На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась, приготовив такую заправку один раз, вы сможете варить борщ всего за 15 минут до самого лета.
Ингредиенты:
- Свекла — 1 кг
- Морковь — 1 кг
- Лук — 1 кг
- Сладкий перец — 1 кг
- Помидоры — 5 кг
- Чеснок — 2 головки
- Масло гхи (или топленое масло) — 50 г
- Острый перец — 1-2 шт
- Соль — 30 г
Приготовление:
Нарежьте лук кубиками. Разогрейте в большой кастрюле масло гхи или топленое масло и обжаривайте лук до мягкости, советует "Мастер Шеф" Литвинова. Натрите на крупной терке свеклу, морковь и сладкий перец. Можно также нарезать их тонкими брусочками.
Добавьте натертые овощи к луку и тушите на среднем огне 12-20 минут. Измельчите помидоры в однородную массу, добавьте чеснок и острый перец. "Мастер Шеф" Литвинова рассказывает, далее влейте эту смесь в овощи и готовьте, пока объем заправки не уменьшится на четверть.
Разложите горячую заправку по стерилизованным банкам, закройте крышками и переверните вверх дном. Оставьте под пледом до полного остывания.
Храните заправку в прохладном месте, в темной комнате или кладовке при комнатной температуре, добавила "Мастер Шеф" Литвинова.
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