Благодаря приправам и орегано с морковкой суп будет более ароматным и насыщенным.

Этот рецепт прост в приготовлении, однако идеально подходит на осенний период и точно согреет с наступлением дождей, рассказывает в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты на 4 л супа:

3-3,5 л воды

5-6 средних картофелин

2 средних лука

1 большая или 2 средние моркови

4 дольки чеснока

400 г куриного фарша

1 яйцо

Соль, молотый и душистый перец горошком

Орегано

Растительное масло

Веточка укропа

2 лавровых листика

Приготовление:

Нарежьте картофель на кубики. Один лук мелко нарежьте. Морковь натрите на мелкой терке.

Три дольки чеснока надрежьте крест-накрест. Натрите вторую половину моркови и оставшийся чеснок на терке.

Смешайте в миске куриный фарш, натертую морковь, натертый лук, чеснок, яйцо. Посолите, поперчите, добавьте орегано по вкусу.

Сформируйте из фарша небольшие фрикадельки и выложите их на дощечку. Поджарьте на растительном масле нарезанный лук и половину натертой моркови до золотистого цвета.

Вскипятите воду, добавьте нарезанный картофель и соль. Как только картофель закипит, опустите в кастрюлю фрикадельки, надрезанный чеснок, перец горошком, лавровые листики и веточку укропа.

Варите суп еще около 15 минут. Затем выключите огонь и оставьте суп настояться на 30 минут – 1 час.

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