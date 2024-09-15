Этот рецепт прост в приготовлении, однако идеально подходит на осенний период и точно согреет с наступлением дождей, рассказывает в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».

рецепт, скриншот Инстаграм

Ингредиенты на 4 л супа:

  • 3-3,5 л воды
  • 5-6 средних картофелин
  • 2 средних лука
  • 1 большая или 2 средние моркови
  • 4 дольки чеснока
  • 400 г куриного фарша
  • 1 яйцо
  • Соль, молотый и душистый перец горошком
  • Орегано
  • Растительное масло
  • Веточка укропа
  • 2 лавровых листика

Приготовление:

Нарежьте картофель на кубики. Один лук мелко нарежьте. Морковь натрите на мелкой терке.

Три дольки чеснока надрежьте крест-накрест. Натрите вторую половину моркови и оставшийся чеснок на терке.

Смешайте в миске куриный фарш, натертую морковь, натертый лук, чеснок, яйцо. Посолите, поперчите, добавьте орегано по вкусу.

Сформируйте из фарша небольшие фрикадельки и выложите их на дощечку. Поджарьте на растительном масле нарезанный лук и половину натертой моркови до золотистого цвета.

Вскипятите воду, добавьте нарезанный картофель и соль. Как только картофель закипит, опустите в кастрюлю фрикадельки, надрезанный чеснок, перец горошком, лавровые листики и веточку укропа.

Варите суп еще около 15 минут. Затем выключите огонь и оставьте суп настояться на 30 минут – 1 час.

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