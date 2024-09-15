Этот рецепт прост в приготовлении, однако идеально подходит на осенний период и точно согреет с наступлением дождей, рассказывает в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».
Ингредиенты на 4 л супа:
- 3-3,5 л воды
- 5-6 средних картофелин
- 2 средних лука
- 1 большая или 2 средние моркови
- 4 дольки чеснока
- 400 г куриного фарша
- 1 яйцо
- Соль, молотый и душистый перец горошком
- Орегано
- Растительное масло
- Веточка укропа
- 2 лавровых листика
Приготовление:
Нарежьте картофель на кубики. Один лук мелко нарежьте. Морковь натрите на мелкой терке.
Три дольки чеснока надрежьте крест-накрест. Натрите вторую половину моркови и оставшийся чеснок на терке.
Смешайте в миске куриный фарш, натертую морковь, натертый лук, чеснок, яйцо. Посолите, поперчите, добавьте орегано по вкусу.
Сформируйте из фарша небольшие фрикадельки и выложите их на дощечку. Поджарьте на растительном масле нарезанный лук и половину натертой моркови до золотистого цвета.
Вскипятите воду, добавьте нарезанный картофель и соль. Как только картофель закипит, опустите в кастрюлю фрикадельки, надрезанный чеснок, перец горошком, лавровые листики и веточку укропа.
Варите суп еще около 15 минут. Затем выключите огонь и оставьте суп настояться на 30 минут – 1 час.
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