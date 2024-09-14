Десерт с мятой напомнит вам о жаркой погоде, а освежающий аромат идеально дополнит угощение.

Подобный вариант приготовления потребует немного вашего времени, однако сладкий десерт из простых продуктов точно понравится детям и будет им идеальным перекусом, сообщает в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты:

30 г листьев свежей мяты

20 г желатина + 100 мл воды

440 г сахара

30 г кукурузного крахмала

30 г сахарной пудры

Приготовление:

Залейте желатин 100 мл холодной воды и оставьте для набухания. Промойте мяту, добавьте воды и измельчите с помощью блендера. Полученную мятную смесь процедите через сито и добавьте еще воды.

Перелейте мятную воду в кастрюлю с сахаром и доведите до кипения. Варите сироп 1 минуту, затем снимите с огня. Растопите набухший желатин в микроволновке или на водяной бане.

Влейте растопленный желатин в глубокую миску и начните взбивать миксером на низкой скорости, пока не появится пена. Постепенно вливайте горячий мятный сироп, продолжая взбивать. Увеличивайте скорость до максимума и взбивайте около 10 минут, пока масса не посветлеет, не увеличится в объеме и не станет обвиваться вокруг венчиков.

Выложите массу в форму, застеленную пищевой пленкой или пакетом для выпечки, предварительно смазанную каплей масла. При желании можно добавить краситель в часть маршмеллоу и сделать узоры.

Охладите маршмеллоу в холодильнике несколько часов до полного застывания.Смешайте сахарную пудру и крахмал, посыпьте поверхность застывшего маршмеллоу. Нарежьте его на порционные кусочки, обваляйте их в этой смеси.

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