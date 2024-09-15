Календарь огородника нужен для прогнозирования наилучшего времени для выполнения определенных садовых работ.

Календарь огородника с 16 по 22 сентября по фазам Луны — это идея, которая существует с тех пор, как люди начали выращивать себе еду.

В «Альманахе фермеров» всегда придерживаюмся философии садоводства по лунному календарю, что всегда включает в себя календарь огородника с 16 по 22 сентября, который использует фазы и положение Луны для прогнозирования наилучшего времени для выполнения определенных садовых работ.

Календарь огородника с 16 по 22 сентября выглядит так:

16-е – 17-е сентября: эти дни особенно хороши для виноградных культур.

Первый день благоприятен для посадки надземных культур.

Второй день хорош для пересадки. Второй день также хорош для посадки корнеплодов.

18-е – сентября - неподходящее время для посадки. Время отдыхать, праздновать и медитировать. Собирайте лекарственные травы и растения.

19-е сентября можно сеять и сажать растения, особенно корневые.

Посадка деревьев, кустарников и многолетних растений.

- Собирайте урожай всех культур

- Удобряйте, пересаживайте

- Косите газоны и обрезайте

20-е – 21-е сентября. Хорошие дни для пересадки. Хорошие дни для посадки корнеплодов.

День хорошо подходит для посадки деревьев, кустарников и многолетних растений.

22-е сентября - семена, посаженные в этот день, имеют тенденцию гнить в земле.

Источник: mooncalendar.

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