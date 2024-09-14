Если вы новичок, важно разобраться в процессе, чтобы развить навыки, необходимые для производства собственного урожая.

Понимание того, как собрать семена из перца поможет постепенно выбрать самую сильную генетическую линию для своего огорода, что в конечном итоге приводит к более обильным урожаям и более вкусным перцам.

Как собрать семена из перца?

Собирайте урожай перцев после того, как овощ приобретет полностью зрелый цвет, обычно темно-красный, а кожица начнет сморщиваться. Перец должен созреть на лозе, чтобы образовать жизнеспособные семена.

Прежде чем собрать семена из перца, разрежьте перец пополам чистым ножом. Вытряхните семена из половинок перца в миску.

Пальцами удалите все семена перца, прилипшие к мякоти. Удалите все кусочки овощей, которые упали в миску, чтобы остались только семена.

Застелите тарелку бумажным полотенцем. Разложите семена перца на полотенце в один слой, расположив их так, чтобы они не касались друг друга.

Поставьте тарелку с семенами перца в сухое, хорошо проветриваемое место, вдали от прямых солнечных лучей. Дайте семенам перца высохнуть в течение одной-двух недель. Замените бумажное полотенце, если оно станет влажным до того, как семена высохнут.

Переложите сухие семена перца в герметичный контейнер. Наклейте на контейнер этикетку с названием сорта перца, а также месяцем и годом сбора урожая.

Храните семена перца в темном, прохладном, сухом месте и прохладном месте до весенней посадки.

Холодильник обеспечивает правильную температуру хранения семян перца, что помогает им оставаться всхожими.

Источник: puckerbuttpeppercompany.

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