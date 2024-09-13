Звезда "Зважені та щасливі", блогерка-диетолог Юлия Науменко поделилась рецептом идеального завтрака для тех, кто хочет похудеть или просто держать себя в форме.

На своей странице в Instagram победительница "Зважені та щасливі" Юлия Науменко рассказала, как приготовить вкуснейшую запеканку с булгуром, курицей и сыром.

Это отличная идея завтрака на два дня: просто берете по половине запеканки и дополняете ее разными гарнирами.

Для приготовления запеканки звезда "Зважені та щасливі" берет следующие ингредиенты:

куриное филе – 100 г в отварном виде (120 г в сыром)

готовый булгур – 200 г (80 г в сухом виде)

яйца – 2 шт.

сметана – 2 ст.л.

твердый сыр жирностью до 30% – 60 г

любимые специи и зелень – по вкусу

Вареный булгур звезда "Зважені та щасливі" смешивает с мелко нарезанным филе, добавляет яйца, специи по желанию и перемешивает.

Выкладываем смесь в небольшую форму, смазанную растительным маслом, и запекаем в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20 минут. За 5 минут до готовности звезда "Зважені та щасливі" посыпает запеканку тертым сыром.

Готовую запеканку делим пополам. Для первого завтрака победительница "Зважені та щасливі" советует приготовить к запеканке сальсу из томатов. Для этого смешиваем 50 г мелко нарезанных помидоров и 50 г болгарского перца, мелко нарезанную зелень и заправляем 1 ч.л. оливкового масла.

На завтрак на следующий день можно приготовить салат с помидорами и авокадо. Нарезаем крупными кубиками по 50 г помидора и авокадо, добавляем чеснок по желанию и 1 ч.л. оливкового масла.

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