Свекла — это богатый питательными веществами корнеплод, который может похвастаться крепким вкусом и красивым, ярким цветом.

К счастью, есть простое решение, вот вам сенсация о том, как правильно хранить свеклу в погребе для сверхдлительного срока годности и свежести.

Как хранить свеклу в погребе?

Подвал для корнеплодов — очень полезная вещь, особенно если вы выращиваете собственные овощи.

Это темное и прохладное место идеально подходит для длительного хранения свеклы.

Как правильно хранить свеклу в погребе - просто удалите зелень и закопайте луковицы в ведро, наполненное влажным песком, торфяным мхом или опилками — просто убедитесь, что свекла не набита слишком плотно, чтобы соприкасаться друг с другом.

Накройте ведро крышкой, чтобы сохранить влагу, но оставьте ее свободной, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.

Поддерживайте песок или торфяной мох влажными и время от времени проверяйте корни, удаляя те, на которых видны признаки гниения, потому что одна плохая свекла может испортить гроздь.

При таком хранении свекла в погребе останется свежей до трех месяцев.

Также свекла может храниться почти месяц (и дольше, если вы собрали ее на собственном заднем дворе), если хранить ее в холодильнике.

Секрет сохранения свежести свеклы дольше заключается в удалении ботвы, которая ускоряет ее траекторию к гниению.

Источник: purewow.

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