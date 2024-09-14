К счастью, есть простое решение, вот вам сенсация о том, как правильно хранить свеклу в погребе для сверхдлительного срока годности и свежести.
Как хранить свеклу в погребе?
Подвал для корнеплодов — очень полезная вещь, особенно если вы выращиваете собственные овощи.
Это темное и прохладное место идеально подходит для длительного хранения свеклы.
Как правильно хранить свеклу в погребе - просто удалите зелень и закопайте луковицы в ведро, наполненное влажным песком, торфяным мхом или опилками — просто убедитесь, что свекла не набита слишком плотно, чтобы соприкасаться друг с другом.
Накройте ведро крышкой, чтобы сохранить влагу, но оставьте ее свободной, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.
Поддерживайте песок или торфяной мох влажными и время от времени проверяйте корни, удаляя те, на которых видны признаки гниения, потому что одна плохая свекла может испортить гроздь.
При таком хранении свекла в погребе останется свежей до трех месяцев.
Также свекла может храниться почти месяц (и дольше, если вы собрали ее на собственном заднем дворе), если хранить ее в холодильнике.
Секрет сохранения свежести свеклы дольше заключается в удалении ботвы, которая ускоряет ее траекторию к гниению.
Источник: purewow.
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