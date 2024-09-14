Осень — напряженный сезон в календаре обрезки, идеальное время для удаления старых побегов, чтобы растения приобрели форму.

Узнайте, какие растения нужно обрезать осенью и как это сделать.

Плодовые кустарники, такие как смородина и крыжовник, выиграют от прореживания, в то время как многолетние растения, у которых нет декоративных семенных головок, следует обрезать до основания, сообщили в youtube-канале "Корисні Корисності".

Какие растения нужно обрезать осенью?

Ниже представлен список того, какие растения нужно обрезать осенью:

Мягкие и кустовые фрукты.

Проредите черную смородину , крыжовник и красную смородину , обрезав плодоносящие стебли.

Для красной смородины обрежьте прирост текущего сезона до пары почек от основания.

Обрезайте малину летнего плодоношения после того, как она отплодоносила, обрезав побеги до земли. Если вы не обрезали старые стебли малины летнего плодоношения, вы можете сделать это сейчас, подвязав новые побеги для урожая следующего года.

Травянистые многолетники. Однако неряшливые многолетники, у которых нет декоративных семенных головок, можно обрезать, включая следующие: люпины, пионы, флоксы, осенние астры.

Нужно обрезать осенью декоративные деревья. Такие деревья, как клены и рябины, обеспечивают прекрасный осенний цвет, когда границы начинают увядать.

После того, как листья опадут, обрезайте декоративные деревья, пока они находятся в состоянии покоя, осенью и в начале зимы.

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