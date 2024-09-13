Многие рецепты органических удобрений используют ингредиенты, которые у вас уже есть дома, или даже то, что вы могли бы выбросить.

Цены на удобрения в последнее время резко возросли, заставив многих огородников задуматься, как сэкономить деньги и как самостоятельно приготовить удобрение.

Большинство удобрений для вашего сада содержат различные соотношения трех основных необходимых питательных веществ : азота, фосфора и калия.

Эта комбинация питательных веществ обычно сокращается до «NPK». К счастью, соотношения «NPK» можно найти во многих бытовых предметах и ​​отходах или создать с помощью нескольких простых рецептов.

Как самостоятельно приготовить удобрение:

Скошенная трава. Не кладите скошенную траву на бордюр после стрижки. Скошенная трава может служить естественной мульчей и удобрением для почвы вашего сада. Просто разбросайте ее по цветнику или огороду, чтобы внести новые питательные вещества и защитить ваши растения.

Костная мука. Превратите остатки от следующей ночи крыльев в эффективное и экономичное удобрение. Костная мука богата фосфором, и хотя ее часто продают в магазинах в виде удобрения или корма для животных, ее также легко приготовить дома.

Как самостоятельно приготовить удобрение из яичной скорлупы.

На вашей кухне больше яиц, чем кур? Яичная скорлупа содержит карбонат кальция, который может снизить pH почвы и обеспечить ваши растения необходимым кальцием. Яичная скорлупа особенно хороша для растений, любящих кислоту, таких как черника.

Кофейная гуща — отличный источник азота, и может способствовать росту полезных микроорганизмов. Вы можете сохранить горшок от утренней чашки кофе и выращивать использованную кофейную гущу прямо в почве или добавить ее в компостную кучу вместе с бумажными фильтрами.

Источник: lawnstarter.

Последние новости Украины:

Трипс на огурцах, помидорах и перце: как защитить и спасти урожай.

Горькие и желтеют: как спасти огурцы от болезней и получить хороший урожай.

Что делать, если малина начала засыхать: как спасти урожай.