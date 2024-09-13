Если что-то начинает поедать ваши растения, воспользуйтесь этими советами, чтобы выяснить причину проблемы и определить наилучшие методы борьбы.

Узнайте, как побороть вредителей на огороде используя эти простые, но эффективные методы борьбы.

К счастью, со многими насекомыми можно справиться нетоксичными методами, такими как сбор вручную крупных насекомых или их уничтожение сильным распылением воды.

Как побороть вредителей на огороде:

1. Тля.

Сильная струя воды из шланга сбивает их с растений. Или срежьте пораженный стебель и раздавите его о землю. Распыление инсектицидного мыла тоже работает, но область растения, где они питались, все равно будет демонстрировать некоторую деформацию по мере роста.

Личинки божьих коровок и златоглазки (полезные насекомые) могут помочь взять тлю под контроль . Имейте в виду, что любой метод, используемый для контроля или уничтожения тли, также повлияет на полезных насекомых, которые ею питаются.

2. Гусеницы и черви.

Если они не уничтожают растения, которыми питаются , личинок можно не трогать; при необходимости соберите их вручную. Естественные паразиты, такие как некоторые крошечные осы, нападают на гусениц; ищите маленькие белые яйца на спинах гусениц как доказательство их присутствия.

3. Блошки-жуки.

Как они выглядят: Крошечные черные или серые жуки. Они ускачут, как блохи или сверчки, если их потревожить.

Если заражение не сильное, здоровые растения могут пережить некоторые повреждения блошками. Их естественные хищники, особенно паразитические осы, часто снижают популяцию.

Источник: bhg.

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