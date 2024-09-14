Звезда двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко поделилась оригинальным рецептом маринованных помидоров с ароматной заправкой на основе перца и зелени.
В расчете на 2,5 кг помидоров (можно брать разные сорта) "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:
- сладкий перец – 3 шт.
- острый перец – 1 шт. (или по вкусу)
- чеснок – 1 головка
- зелень – по желанию (базилик, укроп, петрушка)
- растительное масло – 8 ст.л.
Также нужно приготовить рассол, для которого нам понадобится на 1 литр воды 1 ст.л. соли, 3 ст.л. сахара, 6-8 ст.л. яблочного уксуса.
Помидоры "Мастер Шеф" Ольга Рябенко моет и нарезает: среднего размера – пополам, а большие – на четыре части.
Чистим чеснок, зачищаем сладкий и острый перец от семян. Чтобы приготовить заправку, перцы вместе с чесноком и зеленью "Мастер Шеф" Ольга Рябенко перебивает блендером до однородности.
Для рассола к воде добавляем уксус, соль, сахар и прогреваем до растворения.
Этого количества ингредиентов хватит на три литровых банки. На дно каждой банки выкладываем по две столовых ложки заправки, затем наполняем банки нарезанными помидорами и заливаем горячим рассолом.
"Мастер Шеф" Ольга Рябенко накрывает банки крышками и стерилизует в кастрюле с водой в течение 10 минут. После этого в каждую банку вливаем по 2 ст.л. растительного масла, плотно закрываем крышками, переворачиваем вверх дном и оставляем до полного охлаждения.
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