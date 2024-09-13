Простая в выращивании и вкусная морковь уже давно является фаворитом среди домашних овощеводов и огородников.

Когда дело доходит до выращивания овощей, о вопросе, чем подкормить морковь, легко забыть.

Однако, как и всем другим овощам, для хорошего роста моркови необходимо определенное количество влаги и некоторых необходимых питательных веществ.

Морковь практически не боится засухи, что облегчает уход за ней в летние месяцы.

Морковь прекрасно растет на солнечном месте и в легкой почве, но справится и с определенным недостатком ухода.

Однако моркови требуется полив, особенно в длительные засушливые периоды.

Достаточно тщательного и глубокого полива примерно раз в два дня (в зависимости от погоды).

Если вы не уверены, нужно ли моркови больше влаги или нет, проверьте почву на глубине одного-двух дюймов и, если она сухая, полейте.

Морковь хорошо растет в горшках, контейнерах и на высоких грядках, однако следует отметить, что при таком выращивании, особенно в небольших контейнерах, ее нужно поливать чаще, чем при выращивании непосредственно в почве.

Чем подкормить морковь?

"При выборе удобрения я в первую очередь обращаю внимание на соотношение NPK на обратной стороне упаковки", — объясняет опытный огородник.

Это показывает относительные пропорции азота, фосфора и калия (или калия), содержащиеся в продукте.

Предже чем подкормить морковь нужно помнить, что для этого овоща азот не особенно важен, поэтому ищите более высокие показатели фосфора (который содержится в костной муке) или калия.

Удобрение на основе рыбы, крови и костей имеет соотношение азота: фосфора: калия примерно 3:9:3, что является хорошей смесью для моркови.

Источник: horticulture.

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