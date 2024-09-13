Если хочется чего-нибудь сладкого и легкого в приготовлении, попробуйте этот рецепт бисквитного рулета со сгущенкой от судьи "Мастер Шеф" Эктора Хименеса-Браво.

Судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом легкого и невероятно вкусного бисквитного рулетика со сгущенкой, орешками и ягодами.

Чтобы приготовить нежный бисквитный рулет, Мастер Шеф Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

яйца – 4 шт.

сахар – 100 г

мука – 120 г

разрыхлитель - 12 г

ванильный сахар – 8 г

Кроме того, для начинки нам понадобится вареная сгущенка (ириска), любые орешки по желанию ("Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво использовал миндаль и грецкие орехи), а также немного шоколада и ягоды для декора.

Сначала "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво сбивает яйца с сахаром и ванильным сахаром в пышную пену. После этого всыпаем просеянную муку с разрыхлителем и перемешиваем до однородности на низких оборотах миксера.

Готовое тесто выливаем на противень, застеленный пергаментом, и разравниваем так, чтобы получился прямоугольник. Выпекаем бисквит в разогретой до 170 градусов духовке примерно 10-15 минут.

После этого "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво горячий бисквит переворачивает, сразу заворачивает в рулет и оставляет остывать – это маленький секрет, благодаря которому рулет потом не будет рваться.

Когда бисквитный рулет остынет, разворачиваем его, щедро смазываем сгущенкой, по желанию добавляем немного измельченных орешков и снова заворачиваем в рулет.

Сверху "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поливает рулет растопленным шоколадом, а также украшает ягодами и орехами.

Последние новости Украины:

Тесто для вареников получится идеальным: Хименес-Браво дал рецепт, который вы полюбите.

Оригинальнее омлета: рецепт вкусного завтрака за 10 минут.

Омлет с интересным ингредиентом за 5 минут: Хименес-Браво поделился любимым рецептом.