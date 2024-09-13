Победительница тринадцатого сезона "Мастер Шеф" Алина Бурик рассказала, что ест овсянку, приготовленную только таким образом – с карамелизированным бананом.
Рецепт достаточно простой и быстрый, а в результате овсяная каша получается фантастически вкусной.
На две порции овсянки "Мастер Шеф" Алина Бурик берет следующие ингредиенты:
- овсянка плющенная - 150 г
- молоко - 225 г
- вода - 225 г
- соль - 0,5 ч.л.
- банан - 0,5 шт.
Отдельно к овсянке победительница "Мастер Шеф" готовит карамелизированный ромовый банан. Для этого нам понадобится:
- банан - 1,5 шт.
- сахар – 2 ст.л.
- черный ром – 2 ст.л. (не волнуйтесь, он испарится, останется только вкус и аромат)
Плющёную овсянку промываем, заливаем молоком с водой, добавляем соль и ставим вариться на маленьком огне, периодически помешивая.
Пол банана победительница "Мастер Шеф" разминает вилкой и добавляет в кастрюльку к овсянке, когда каша будет уже почти готова. Время приготовления овсянки смотрите на упаковке, потому что оно может отличаться в зависимости от производителя.
Чтобы приготовить карамелизированный банан, "Мастер Шеф" Алина Бурик чистит банан, разрезает его пополам, а затем каждую половинку вдоль еще надвое.
На сухую сковороду насыпаем сахар и растапливаем его до состояния карамели, при необходимости немного помешиваем. После этого выкладываем кусочки банана, вливаем ром и готовим примерно минуту, затем переворачиваем банан и жарим еще минуту-две.
На тарелку выкладываем порцию овсянки, сверху карамелизированный банан и наслаждаемся.
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