Даже если вы не любите овсянку, то с этим оригинальным рецептом от победительницы кулинарного шоу "Мастер Шеф" Алины Бурик вы обязательно начнете ее есть.

Победительница тринадцатого сезона "Мастер Шеф" Алина Бурик рассказала, что ест овсянку, приготовленную только таким образом – с карамелизированным бананом.

Рецепт достаточно простой и быстрый, а в результате овсяная каша получается фантастически вкусной.

На две порции овсянки "Мастер Шеф" Алина Бурик берет следующие ингредиенты:

овсянка плющенная - 150 г

молоко - 225 г

вода - 225 г

соль - 0,5 ч.л.

банан - 0,5 шт.

Отдельно к овсянке победительница "Мастер Шеф" готовит карамелизированный ромовый банан. Для этого нам понадобится:

банан - 1,5 шт.

сахар – 2 ст.л.

черный ром – 2 ст.л. (не волнуйтесь, он испарится, останется только вкус и аромат)

Плющёную овсянку промываем, заливаем молоком с водой, добавляем соль и ставим вариться на маленьком огне, периодически помешивая.

Пол банана победительница "Мастер Шеф" разминает вилкой и добавляет в кастрюльку к овсянке, когда каша будет уже почти готова. Время приготовления овсянки смотрите на упаковке, потому что оно может отличаться в зависимости от производителя.

Чтобы приготовить карамелизированный банан, "Мастер Шеф" Алина Бурик чистит банан, разрезает его пополам, а затем каждую половинку вдоль еще надвое.

На сухую сковороду насыпаем сахар и растапливаем его до состояния карамели, при необходимости немного помешиваем. После этого выкладываем кусочки банана, вливаем ром и готовим примерно минуту, затем переворачиваем банан и жарим еще минуту-две.

На тарелку выкладываем порцию овсянки, сверху карамелизированный банан и наслаждаемся.

Последние новости Украины:

Медовик для ленивых: победительница "Мастер Шеф" поделилась рецептом.

Миша Кацурин показал, как вкусно приготовить яйца для завтрака.

Вкуснее, чем запеканка: простой рецепт шоколадного пирога с творожной начинкой.