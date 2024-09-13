Звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, что недавно столкнулась с проблемой низкого гемоглобина, и есть два блюда, которые лучше всего помогают в таком случае.
Первая – это печеночный паштет, а вторая – такой хумус из чечевицы, который очень просто и быстро готовится, из доступных ингредиентов.
Традиционно хумус готовится из нута и кунжутной пасты, но "Мастер Шеф" Лиза Глинская заменила их чечевицей и грецкими орехами, добавила овощей, и получилось еще вкуснее и полезнее.
Для приготовления хумуса из чечевицы "Мастер Шеф" Елизавета Глинская использовала:
- чечевица – 100 г
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- чеснок – 2 зуб.
- орехи грецкие - 80 г
- вода - 300 г
- соль и копченая паприка – по вкусу
Грецкие орехи "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предварительно на 10 часов замачивает в холодной воде, а затем чистит от кожицы.
Чечевицу хорошо промываем и замачиваем в воде на два-три часа.
Лук нарезаем кубиками, морковь натираем на крупной терке, измельчаем чеснок. Обжариваем овощи на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла. К обжаренным овощам добавляем чечевицу, вливаем чистую воду, солим и варим в течение 25 минут.
Готовую чечевицу с овощами "Мастер Шеф" Елизавета Глинская вместе с очищенными орехами отправляет в чашу блендера, добавляет немного оливкового масла, копченую паприку и перебивает до однородности – и хумус готов.
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