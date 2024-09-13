Победительница и экс-судья "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом вкусного и очень полезного блюда, особенно для тех, у кого низкий гемоглобин.

Звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, что недавно столкнулась с проблемой низкого гемоглобина, и есть два блюда, которые лучше всего помогают в таком случае.

Первая – это печеночный паштет, а вторая – такой хумус из чечевицы, который очень просто и быстро готовится, из доступных ингредиентов.

Традиционно хумус готовится из нута и кунжутной пасты, но "Мастер Шеф" Лиза Глинская заменила их чечевицей и грецкими орехами, добавила овощей, и получилось еще вкуснее и полезнее.

Для приготовления хумуса из чечевицы "Мастер Шеф" Елизавета Глинская использовала:

чечевица – 100 г

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

чеснок – 2 зуб.

орехи грецкие - 80 г

вода - 300 г

соль и копченая паприка – по вкусу

Грецкие орехи "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предварительно на 10 часов замачивает в холодной воде, а затем чистит от кожицы.

Чечевицу хорошо промываем и замачиваем в воде на два-три часа.

Лук нарезаем кубиками, морковь натираем на крупной терке, измельчаем чеснок. Обжариваем овощи на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла. К обжаренным овощам добавляем чечевицу, вливаем чистую воду, солим и варим в течение 25 минут.

Готовую чечевицу с овощами "Мастер Шеф" Елизавета Глинская вместе с очищенными орехами отправляет в чашу блендера, добавляет немного оливкового масла, копченую паприку и перебивает до однородности – и хумус готов.

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