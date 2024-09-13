Решение, как хранить капусту зимой, может быть проблематичным из-за ее сильного вкуса консервирование не рекомендуется.

Как хранить капусту зимой?

Ее можно заморозить и использовать для приготовленных блюд, супов и запеканок. Квашеная капуста — еще один популярный метод консервирования капусты.

Для хранения капусты зимой необходима прохладная, влажная среда.

Идеальным вариантом будет подвал с земляным полом, но подойдет и холодильник.

Чтобы сохранить свежей капусту пригодной к употреблению как можно дольше, храните ее при температуре от0 °C до 4 °C.

Стремитесь к влажности 95 процентов. Обернув кочан влажной бумажной салфеткой и поместив капусту в вентилируемый пластиковый пакет, вы сохраните влагу, когда капуста будет храниться в холодильнике.

Чтобы предотвратить потерю влаги, собирайте капусту в прохладное время дня и не оставляйте свежесобранную капусту под прямыми солнечными лучами.

Аккуратно поместите капусту в картонные коробки или корзины для бушелей, чтобы избежать повреждений во время транспортировки.

Если кочан не увял и не поврежден насекомыми, оставьте покровные листья на кочане капусты. Эти дополнительные листья защищают кочан от физических повреждений и не дают влаге испаряться.

Кроме того, не мойте капусту перед хранением и как можно скорее поместите собранные кочаны в холодное хранилище.

Источник: gardeningknowhow.

Читайте также:

Что сделать, чтобы перец уродился раньше: хозяин назвал простую "процедуру".

Как избавиться от тли за одну отделку: что нужно срочно сделать.

Когда и как высаживать помидоры в открытую почву – секреты опытных огородников.