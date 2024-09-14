Вареники получатся очень мягкими и вкусными, а начинку или джем к блюду вы можете выбрать по вкусу сами.

Чтобы не готовить на кухне и не возиться на кухне слишком долго с обычными варениками, можно сделать ленивые, которые сделать гораздо проще, рассказывает в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты (на порцию для 2-х):

350 г кисломолочного сыра (желательно сухого)

1 яйцо

2 ст.л. сахара

Щепотка соли

3 ст.л. манной крупы

2 ст.л. муки

Мука для присыпки поверхности

Сметана, ягоды, сгущенка или варенье для подачи

Приготовление:

В миске соедините кисломолочный сыр, яйцо, соль и сахар. Хорошо перемешайте ложкой до однородности. Постепенно добавляйте манную крупу и муку, тщательно перемешивая до получения однородного теста. Оставьте тесто на 10-15 минут, чтобы манка впитала лишнюю влагу.

Переложите сырное тесто на поверхность, присыпанную мукой. Разделите тесто на 4 части. Каждую часть раскатайте в тонкую колбаску и нарежьте на маленькие кусочки. Сформируйте из них небольшие шарики и выложите на присыпанную мукой доску.

Кипятите подсоленную воду в кастрюле. Варите мини вареники в кипящей воде в течение 2 минут с момента закипания. Они будут готовы, когда всплывут на поверхность.

Подавайте вареники горячими со сметаной, ягодами, сгущенкой или вареньем по вкусу.

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