Чтобы не готовить на кухне и не возиться на кухне слишком долго с обычными варениками, можно сделать ленивые, которые сделать гораздо проще, рассказывает в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».
Ингредиенты (на порцию для 2-х):
- 350 г кисломолочного сыра (желательно сухого)
- 1 яйцо
- 2 ст.л. сахара
- Щепотка соли
- 3 ст.л. манной крупы
- 2 ст.л. муки
- Мука для присыпки поверхности
- Сметана, ягоды, сгущенка или варенье для подачи
Приготовление:
В миске соедините кисломолочный сыр, яйцо, соль и сахар. Хорошо перемешайте ложкой до однородности. Постепенно добавляйте манную крупу и муку, тщательно перемешивая до получения однородного теста. Оставьте тесто на 10-15 минут, чтобы манка впитала лишнюю влагу.
Переложите сырное тесто на поверхность, присыпанную мукой. Разделите тесто на 4 части. Каждую часть раскатайте в тонкую колбаску и нарежьте на маленькие кусочки. Сформируйте из них небольшие шарики и выложите на присыпанную мукой доску.
Кипятите подсоленную воду в кастрюле. Варите мини вареники в кипящей воде в течение 2 минут с момента закипания. Они будут готовы, когда всплывут на поверхность.
Подавайте вареники горячими со сметаной, ягодами, сгущенкой или вареньем по вкусу.
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