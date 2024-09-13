Если вы хотите наслаждаться свежим вкусом яблок круглый год, высушивание — идеальный способ их сохранения!

Знание того, как хранить сушеные яблоки в домашних условиях — отличный способ продлить срок их хранения и сохранить их вкус.

Плюс, это очень простой процесс, который каждый может выполнить дома.

Самые простые способы, как хранить сушеные яблоки:

Вот как хранить сушеные яблоки для более длительного хранения.

Большинство яблок могут храниться несколько месяцев, если их хранить в прохладном месте , например, в погребе или подвале.

Кроме того, вы можете высушить яблоки, чтобы наслаждаться ими в течение долгих зимних месяцев.

Сушка или дегидратация яблок — это метод консервации продуктов, который удаляет большую часть влаги из фруктов. Это делает яблоки стабильными при хранении, и их можно хранить долгое время в герметичных контейнерах в прохладном темном месте.

Яблоки начинают коричневеть, когда разрезанная мякоть "встречается" с воздухом.

Это называется окислением. Когда яблоки разрезают или ударяют, это запускает фермент, который делает мякоть коричневой. Со временем разрезанное яблоко темнеет и начинает размягчаться, поскольку мякоть реагирует на кислород.

Погружение ломтиков яблок в жидкость для предварительной обработки замедляет процесс потемнения, а также действует как противомикробное средство против бактерий кишечной палочки.

Существует несколько способов, как сушить и хранить сушеные яблоки в домашних условиях.

Безусловно, самый простой способ — использовать дегидратор, но вы также можете попробовать высушить яблоки на воздухе или использовать духовку для высушивания.

Нанизывание яблок на нитку для сушки на воздухе.

Чтобы высушить яблоки на воздухе, нанизывайте подготовленные ломтики яблок на веревки или штифты, оставляя пространство между каждым ломтиком, чтобы они не соприкасались.

Другой способ высушить яблоки — использовать духовку.

Положите подготовленные ломтики яблок на охлаждающие реш

Высушите яблоки в духовке до готовности, около 2-3 часов. Время будет зависеть от толщины ломтиков, уровня влажности в яблоках и влажности воздуха. Начните проверять через 1 час. Переверните ломтики яблок и удалите готовые ломтики.

Источник: growagoodlife.

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