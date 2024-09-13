Этот вариант приготовления роллов с лавашем не такой сложный, как классический, поэтому занимает меньше времени.

Такие суши с лавашом готовятся намного проще, чем классические роллы с рисом, однако тоже смогут порадовать нежным вкусом и разнообразием начинок, рассказывает в этот раз в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты:

2 упаковки лаваша

2 плавленых сливочных сырка

3 вареных яйца

2-2,5 ст.л. майонеза

1-2 зубчика чеснока

Соль по вкусу

100-125 г крем-сыра

1 большой или 2 средних огурца

150 г тунца

Поджаренный кунжут

Приготовление:

Яйца и сырки натрите на мелкой или средней терке. Чеснок также натрите на мелкой терке. Смешайте все ингредиенты с майонезом, добавьте соль по вкусу.

Разделите сырную начинку на 2 части. Намажьте каждую часть на лаваш и аккуратно закрутите в рулет.

Слейте лишнее масло с тунца и, при необходимости, отожмите его ложкой, чтобы рулеты не были слишком влажными. Огурец нарежьте соломкой. Намажьте лаваш крем-сыром, выложите огурец, тунец, посыпьте кунжутом и закрутите в рулет. Каждый рулет нарежьте на небольшие порционные кусочки.

При подаче можете выбрать любимый соус или другие легкие закуски к основному суши-перекусу.

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