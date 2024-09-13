Такие суши с лавашом готовятся намного проще, чем классические роллы с рисом, однако тоже смогут порадовать нежным вкусом и разнообразием начинок, рассказывает в этот раз в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».
Ингредиенты:
- 2 упаковки лаваша
- 2 плавленых сливочных сырка
- 3 вареных яйца
- 2-2,5 ст.л. майонеза
- 1-2 зубчика чеснока
- Соль по вкусу
- 100-125 г крем-сыра
- 1 большой или 2 средних огурца
- 150 г тунца
- Поджаренный кунжут
Приготовление:
Яйца и сырки натрите на мелкой или средней терке. Чеснок также натрите на мелкой терке. Смешайте все ингредиенты с майонезом, добавьте соль по вкусу.
Разделите сырную начинку на 2 части. Намажьте каждую часть на лаваш и аккуратно закрутите в рулет.
Слейте лишнее масло с тунца и, при необходимости, отожмите его ложкой, чтобы рулеты не были слишком влажными. Огурец нарежьте соломкой. Намажьте лаваш крем-сыром, выложите огурец, тунец, посыпьте кунжутом и закрутите в рулет. Каждый рулет нарежьте на небольшие порционные кусочки.
При подаче можете выбрать любимый соус или другие легкие закуски к основному суши-перекусу.
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