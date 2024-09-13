Храните свою продукцию в подвале, чтобы продлить урожай и наполнить вашу кухню радугой свежих цветов и вкусов в течение всей зимы.

Важно знать, как подготовить погреб к зиме, ведь большая часть того, что вы можете хранить в подвале, зависит от условий хранения.

Вы можете хранить урожай в бочке, закопанной в саду, в пенопластовом ящике для льда в неотапливаемом гараже или в коробках или мешках в подвале.

Прежде чем узнать, как подготовить погреб к зиме, если у вас нет места или времени, чтобы сделать особо холодную и особо влажную зону - вы можете хранить многие овощи в подвале или неотапливаемой комнате.

За исключением нескольких фруктов и некоторых овощей, вам нужно хранить продукты в подвале как можно ближе к точке замерзания, не позволяя им замерзнуть.

Правильный диапазон температуры подвала составляет от 32 до 40 градусов.

Большинство овощей, за исключением лука и зимней тыквы, быстро сморщиваются, если их не хранить во влажной атмосфере с влажностью от 80 до 95 процентов.

В подвале поддерживайте влажность, поддерживая воздух достаточно влажным или храня продукты влажными в нержавеющих банках, ведрах или бочках.

Чтобы воздух в подвале оставался влажным, регулярно распыляйте воду прямо на цементный или земляной пол. Или поливайте пол водой из лейки.

Прежде чем подготовить погреб к зиме, первім делом нужна хорошая вентиляция необходима для предотвращения роста бактерий и плесени, которые процветают во влажной среде.

Храните фрукты и овощи в темном месте. Еда портится быстрее, если подвергается воздействию света.

Источник: hobbyfarms.

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