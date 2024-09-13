Такие круассаны будут мягче обычных хрустящих, но точно запомнятся благодаря насыщенному вкусу и разной начинке, сообщает в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».
Ингредиенты (на 12 булочек):
- 350 г муки
- 50 мл воды
- 100 мл молока
- 1 яйцо
- 7 г сухих дрожжей
- 40 г сахара
- 5 г соли
- 1 пачка ванильного сахара
- 50 г мягкого сливочного масла
Начинка:
- 200 г вишен
- 50 г сахара
- 15 г крахмала
- ~50-70 мл воды
- Желток для смазывания
Приготовление:
В небольшой кастрюле смешайте вишни, сахар и крахмал. Постепенно добавляйте воду. Доведите до кипения и варите 1 минуту, постоянно помешивая. Охладите начинку до комнатной температуры.
В одной миске смешайте муку (просеянную), сахар, ванильный сахар, соль и дрожжи. В другой миске - воду, молоко и яйцо. Постепенно добавляйте содержимое одной миски в другую, чтобы тесто замесить без комков.
Добавьте мягкое сливочное масло к тесту и вымешивайте на слегка присыпанной мукой поверхности около 10 минут. Поместите его в миску, накройте пленкой и оставьте подниматься на 1 час в теплом месте.
После того как тесто подошло, разделите его на 12 равных частей. Каждый кусочек скатайте в шарик.
Присыпьте рабочую поверхность мукой. Раскатайте каждый шарик в круглую лепешку, положите начинку в центр (вишневую, шоколадную пасту или другую по вашему вкусу).
Сложите края лепешки к центру, формируя круассан, и придайте ему форму.Выложите сформированные булочки на противень, застеленный пергаментом. Накройте и оставьте подниматься на 1 час.
Разогрейте духовку до 170°C. Взбейте желток с небольшим количеством воды (1:2) и смажьте им поверхность булочек. Выпекайте 25 минут.
Последние новости Украины:
Рецепт легкого пирога на йогурте от победительницы "Мастер Шеф": очень просто и вкусно.
Вместо котлет: рецепт картофельных дерунов с курицей.
Вкусно, как в ресторане: рецепт популярного итальянского салата из помидоров.