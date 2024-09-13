Такой вариант приготовления может показаться необычным, но круассаны с таким тестом получатся ничуть не хуже.

Такие круассаны будут мягче обычных хрустящих, но точно запомнятся благодаря насыщенному вкусу и разной начинке, сообщает в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты (на 12 булочек):

350 г муки

50 мл воды

100 мл молока

1 яйцо

7 г сухих дрожжей

40 г сахара

5 г соли

1 пачка ванильного сахара

50 г мягкого сливочного масла

Начинка:

200 г вишен

50 г сахара

15 г крахмала

~50-70 мл воды

Желток для смазывания

Приготовление:

В небольшой кастрюле смешайте вишни, сахар и крахмал. Постепенно добавляйте воду. Доведите до кипения и варите 1 минуту, постоянно помешивая. Охладите начинку до комнатной температуры.

В одной миске смешайте муку (просеянную), сахар, ванильный сахар, соль и дрожжи. В другой миске - воду, молоко и яйцо. Постепенно добавляйте содержимое одной миски в другую, чтобы тесто замесить без комков.

Добавьте мягкое сливочное масло к тесту и вымешивайте на слегка присыпанной мукой поверхности около 10 минут. Поместите его в миску, накройте пленкой и оставьте подниматься на 1 час в теплом месте.

После того как тесто подошло, разделите его на 12 равных частей. Каждый кусочек скатайте в шарик.

Присыпьте рабочую поверхность мукой. Раскатайте каждый шарик в круглую лепешку, положите начинку в центр (вишневую, шоколадную пасту или другую по вашему вкусу).

Сложите края лепешки к центру, формируя круассан, и придайте ему форму.Выложите сформированные булочки на противень, застеленный пергаментом. Накройте и оставьте подниматься на 1 час.

Разогрейте духовку до 170°C. Взбейте желток с небольшим количеством воды (1:2) и смажьте им поверхность булочек. Выпекайте 25 минут.

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