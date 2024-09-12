Как и когда обрезать вашу малину осенью также зависит от того, есть ли у вас сорт с летним или осенним плодоношением.

Об этом сообщили в youtube-канале "Дім та присадибна ділянка".

Вооружившись этими знаниями и парой острых секаторов, вот все, что вам нужно знать, как обрезать малину осенью.

Осенью обрезайте все плодоносящие побеги до уровня земли.

Осенние сорта малины цветут и плодоносят в один и тот же год, поэтому их нужно обрезать иначе, чем летнюю малину.

Лучше всего сажать малину зимой, когда она находится в состоянии покоя, осеннюю плодоносящую малину следует обрезать до земли при посадке.

После того, как они закончат плодоносить, вы можете срезать все побеги до земли, чтобы они были готовы к новому росту следующей весной.

Если вы живете в особенно холодной части, вы можете предпочесть оставить стебли малины в покое после плодоношения и подождать до ранней весны.

Это предотвращает риск того, что новый рост будет поврежден заморозками. Весной просто срежьте все стебли до земли, чтобы стимулировать рост нового года, и удалите все слабые побеги.

Другим преимуществом весенней обрезки сильнорослых осенних сортов является то, что можно получить два разных времени урожая.

Просто обрезав часть побегов до высоты 1 м ранней весной, а остальные до земли. Те, которые были обрезаны менее сильно, будут плодоносить летом, в то время как остальные побеги будут давать малину, как обычно, осенью.

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