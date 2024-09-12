Один из наиболее часто задаваемых вопросов садовникам — когда и как обрезать гортензии осенью.

Об этом стало известно в youtube-канале "Оksana_DecorSad".

Большинство кустарников, цветущих на старых побегах, следует обрезать сразу после цветения.

Независимо от того, выращиваете ли вы гортензии крупнолистные или крупнолистные ( Hydrangea macrophylla ), гладкие гортензии ( Hydrangea arborescens ), метельчатые гортензии ( Hydrangea paniculata ) или любые другие виды, понимание того, как ухаживать за этими цветущими кустарниками осенью и зимой, имеет решающее значение.

Если вы неправильно обрезаете гортензии осенью или пренебрегаете их надлежащей защитой от непогоды, ваши усилия по выращиванию гортензий могут оказаться неудачными.

Некоторые формируют свои цветочные почки на старой древесине, то есть почки следующего лета уже присутствуют на ветках гортензии осенью и зимой.

Однако гортензии, цветущие на старых побегах, заканчивают цветение так поздно, что обрезка после цветения не оставляет им достаточно времени для повторного роста и формирования цветочных почек на следующий год.

Узнайте, когда и как обрезать гортензию осенью?

Обычно можно безопасно обрезать до одной трети вашей гортензии, которая цветет на новых побегах.

Метельчатые гортензии , иногда называемые гортензиями Пи-Джи или гортензией метельчатой, — это сорт, который цветет только на новых побегах .

Эту группу можно обрезать осенью или очень ранней весной, но мы настоятельно рекомендуем подождать до весны, чтобы снизить риск травм.

Гладкие гортензии , также известные как гортензии Аннабель или гортензия древовидная, также цветут только на новых побегах . Как и последнюю группу, их можно обрезать осенью.

Гортензии дуболистные (Hydrangea quercifolia) — это сорт, который цветет только на старых побегах . Поэтому важно проводить обрезку сразу после того, как цветки сезона увядают, и не позже.

Гортензии мохнатые (Hydrangea macrophylla) — сложная группа. Все сорта цветут на старых побегах , но некоторые, особенно новые, цветут как на старых, так и на новых побегах. Обрезать эти виды гортензий следует только после того, как цветы увянут.

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