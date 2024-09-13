Десерт получается очень мягким и воздушным благодаря сливкам и молоку, однако важно правильно украсить угощение.

Благодаря простому способу приготовления и украшения десерта, его можно с легкостью подать на праздничный стол, рассказывает в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты:

25 г желатина

150 мл холодного молока

350 г кисломолочного творога

200 г сгущенного молока

200 мл жирных сливок (33%)

150 г шоколада (по вкусу)

2 ст.л. сливочного масла

Приготовление:

Смешайте желатин с холодным молоком и оставьте для набухания. Очень холодные жирные сливки взбейте до мягких пиков.

Творог и сгущенное молоко взбейте блендером до однородной массы. Желатин растопите в микроволновке или на водяной бане, добавьте в творожную массу и взбейте еще раз.

Аккуратно добавьте взбитые сливки в творожную смесь, перемешайте силиконовой лопаткой.

Перелейте полученную массу в форму, смазанную небольшим количеством масла, чтобы легче было вынимать десерт после застывания. Поставьте в холодильник на 2 часа для схватывания.

Растопите шоколад вместе со сливочным маслом на водяной бане или в микроволновке. Полейте остывший десерт растопленным шоколадом и снова уберите в холодильник на 2-3 часа, чтобы шоколад застыл.

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