Благодаря простому способу приготовления и украшения десерта, его можно с легкостью подать на праздничный стол, рассказывает в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».
Ингредиенты:
- 25 г желатина
- 150 мл холодного молока
- 350 г кисломолочного творога
- 200 г сгущенного молока
- 200 мл жирных сливок (33%)
- 150 г шоколада (по вкусу)
- 2 ст.л. сливочного масла
Приготовление:
Смешайте желатин с холодным молоком и оставьте для набухания. Очень холодные жирные сливки взбейте до мягких пиков.
Творог и сгущенное молоко взбейте блендером до однородной массы. Желатин растопите в микроволновке или на водяной бане, добавьте в творожную массу и взбейте еще раз.
Аккуратно добавьте взбитые сливки в творожную смесь, перемешайте силиконовой лопаткой.
Перелейте полученную массу в форму, смазанную небольшим количеством масла, чтобы легче было вынимать десерт после застывания. Поставьте в холодильник на 2 часа для схватывания.
Растопите шоколад вместе со сливочным маслом на водяной бане или в микроволновке. Полейте остывший десерт растопленным шоколадом и снова уберите в холодильник на 2-3 часа, чтобы шоколад застыл.
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