Ваша цель прежде чем узнать, как обрезать грушу осенью — удалить немного старой древесины, чтобы стимулировать новую в следующем году.
Об этом сообщили на youtube-каналі "Соб_сад_агро".
Большая часть плодоносящей древесины груши должна быть довольно молодой — от одного до четырех лет, и именно такая древесина плодоносит лучше всего.
Вот всеобъемлющее руководство, которое охватит все, в том числе как обрезать грушу осенью.
Удаление старых веток на груше. Обрезайте все мертвые или поврежденные ветви.
Мертвую, поврежденную или больную древесину следует удалять, начиная с источника повреждения.
Это может означать обрезку целой большой области груши, если она вся повреждена или мертва. Вы узнаете, повреждена или мертва область, если на ней нет листьев в период роста, когда остальная часть дерева цветет.
Отвечая на вопрос, как обрезать грушу осенью, нужно помнить об удалении мертвых или поврежденных веток — один из немногих случаев, когда можно обрезать дерево весной или летом.
Срежьте побеги груши, идущие от основания ствола. Если у вас есть побеги, растущие внизу дерева из основного ствола, они называются «отростками» и на самом деле являются частью корневой системы, а не плодовой системы наверху. Они не имеют никакого назначения на вашем грушевом дереве.
Обрезайте эти побеги груши прямо у основания, у самого ствола.
Обрезайте 10-20% вашего дерева груши каждый год осенью. Если ваше дерево здоровое, постарайтесь удалить 10-20% от общей кроны вашего дерева за один год. Это будет означать больше для старых деревьев и совсем немного для молодых деревьев груши.
Если вы обрежете слишком сильно, ваше дерево груши может дать сильные вертикальные ветви, называемые водяными побегами, которые начнут теснить ваше дерево.
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