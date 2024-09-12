Узнайте, когда и чем подкормить малину в сентябре, чтобы получить максимальный урожай этой сладкой культуры.
Если вы знаете, когда и чем подкормить малину в сентябре, вы можете помочь своему растению, независимо от того, растет ли оно в земле или в контейнере, быть максимально здоровым и урожайным.
Вам нужно знать, какой у вас тип растения малины: летнее, которое дает плоды с июня по август, и осеннее, которое по внешнему виду больше похоже на куст и дает плоды, как вы уже догадались, осенью.
Эксперты по садоводству рассказали, когда и чем следует подкормить малину в сентябре в вашем саду, чтобы дать вашим растениям наилучшие шансы на успех.
Когда подкормить малину в сентябре?
Для тех, у кого есть малина, плодоносящая летом, удобрение следует проводить ранней весной, как раз тогда, когда растения выходят из состояния покоя.
Такое внесение подкормки малины в сентябре обеспечивает необходимые питательные вещества, которые помогают растениям давать новый рост и закладывать почки для плодов следующего года.
Важной частью выращивания малины является подкормка как летних, так и осенних сортов малины весной, когда начинают появляться новые побеги на следующий год.
Также подкармливайте малину удобрением с высоким содержанием калия с апреля по сентябрь.
Компост или хорошо перепревший навоз — это фантастические и органические варианты для подкормки малины.
Их можно добавлять как во время посадки, так и при пересадке малины , а также в качестве ежегодной мульчи весной, чтобы подавить сорняки и обогатить почву.
Всегда проверяйте, чтобы любой используемый навоз был хорошо перепревшим, так как свежий навоз может сжечь корни малины и потенциально убить растения.
Источник: homesandgardens.
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