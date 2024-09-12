Узнайте, когда и чем подкормить малину в сентябре, чтобы получить максимальный урожай этой сладкой культуры.

Если вы знаете, когда и чем подкормить малину в сентябре, вы можете помочь своему растению, независимо от того, растет ли оно в земле или в контейнере, быть максимально здоровым и урожайным.

Вам нужно знать, какой у вас тип растения малины: летнее, которое дает плоды с июня по август, и осеннее, которое по внешнему виду больше похоже на куст и дает плоды, как вы уже догадались, осенью.

Эксперты по садоводству рассказали, когда и чем следует подкормить малину в сентябре в вашем саду, чтобы дать вашим растениям наилучшие шансы на успех.

Когда подкормить малину в сентябре?

Для тех, у кого есть малина, плодоносящая летом, удобрение следует проводить ранней весной, как раз тогда, когда растения выходят из состояния покоя.

Такое внесение подкормки малины в сентябре обеспечивает необходимые питательные вещества, которые помогают растениям давать новый рост и закладывать почки для плодов следующего года.

Важной частью выращивания малины является подкормка как летних, так и осенних сортов малины весной, когда начинают появляться новые побеги на следующий год.

Также подкармливайте малину удобрением с высоким содержанием калия с апреля по сентябрь.

Компост или хорошо перепревший навоз — это фантастические и органические варианты для подкормки малины.

Их можно добавлять как во время посадки, так и при пересадке малины , а также в качестве ежегодной мульчи весной, чтобы подавить сорняки и обогатить почву.

Всегда проверяйте, чтобы любой используемый навоз был хорошо перепревшим, так как свежий навоз может сжечь корни малины и потенциально убить растения.

Источник: homesandgardens.

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