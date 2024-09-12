Секрет идеальной домашней колбасы состоит в том, что часть мяса нужно измельчить в блендере или мясорубке, а часть просто нарезать на мелкие кусочки.
Рецептом поделилась украинская фудблогерка Наталья Жук.
Ингредиенты для приготовления домашней куриной колбасы:
- филе куриное – 800 г
- филе бедра – 6 шт.
- соль – 1 ч.л. (или по вкусу)
- перец черный молотый – 1/4 ч.л.
- чеснок сушеный – 1 ч.л.
- сливки (кулинар взяла жирностью 10%) – 150 г
- паприка – по вкусу
800 г куриного филе нарезаем на произвольные куски и измельчаем либо с помощью мясорубки, либо в блендере. Филе бедра мелко нарезаем ножом и добавляем к перекрученному мясу.
В миску к мясу добавляем соль, перец, сушеный чеснок, вливаем сливки в хорошо перемешиваем. Накрываем фарш плёнкой и отправляем в холодильник на 3-4 часа.
Этого количества ингредиентов хватит на две колбаски. Рукав для запекания разрезаем, посыпаем паприкой, как на видео, выкладываем половину мяса, разравниваем, сверху посыпаем паприкой и скручиваем в колбаску. Так же формируем вторую колбасу.
Выкладываем колбаски в рукавах для запекания на противень и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 45-50 минут. После этого выключаем духовку и оставляем колбаски стоять внутри еще в течение 30 минут.
Перед подачей обязательно даем домашней колбасе остыть.
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