Владимир Ярославский, один из судей кулинарного проекта "Мастер Шеф", поделился рецептом простой, быстрой и очень вкусной закуски из сладкого перца.

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как вкусно приготовить запеченный перец – это можно делать и дома в духовке, и на природе на гриле.

Еще один плюс этой закуски в том, что ее можно есть сразу, а можно сберечь на зиму.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

сладкий перец – 1 кг

чеснок – 2 зуб.

зелень (немного кинзы и петрушки)

растительное масло (оливковое или ароматное)

соль

уксус (бальзамический или яблочный, или можно заменить лимонным сок)

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский сразу разрезает перцы пополам и зачищает их от семян. Немножко смазываем перцы растительным маслом и отправляем запекаться либо на гриле, либо в разогретой духовке в режиме верхнего нагрева с обдувом.

Запекать перцы нужно сильно, чтобы кожица почти сгорела. Запеченные перцы перекладываем в миску или в любой контейнер, накрываем фольгой и оставляем остывать.

Когда перцы остынут, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский чистит их от кожицы, солит, сбрызгивает растительным маслом, уксусом, добавляет измельченный чеснок и зелень. Перемешиваем все.

Подавать запеченные перцы "Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует в качестве закуски с кусочками молодого сыра, или же добавлять в салаты или другие блюда.

Если хотите такую ​​закуску сохранить на зиму, то складываем запеченный перец в банку и заливаем хорошо разогретым растительным маслом. "Мастер Шеф" Владимир Ярославский отметил, что хранить перцы нужно в холодильнике.

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