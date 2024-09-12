Такую закуску из баклажанов по-грузински можно есть сразу, а можно заготовить на зиму, готовится она очень просто, а получается супервкусной.

У себя в Instagram кулинарная блогерка, автор книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина показала, как приготовить пикантные баклажаны по-грузински.

"У нас в семье – это одно из самых любимых блюд из баклажанов. Безумно просто готовить и очень вкусно. Преимущество этой закуски в том, что ее можно закрыть на зиму, и сделать просто поесть", – рассказала кулинар.

Для приготовления баклажанов по-грузински берем:

баклажаны - 1 кг

сладкий перец красного цвета – 400 г

чеснок – 1 головка

перец острый – 1 шт.

сахар – 2 ст.л.

уксус - 75 г

соль – 1 ч.л. с горкой

растительное масло (для жарки или запекания баклажанов)

Из этой порции получается две баночки по 0,5 л + чуть-чуть остается.

Баклажаны нарезаем небольшими кубиками, подсаливаем и оставляем на 10-15 минут, а затем отжимаем их от лишней влаги.

Можно либо обжарить баклажаны на сковороде в несколько приемов, либо выложить на противень, сбрызнуть растительным маслом и запечь до румяности. Температура запекания – 160 градусов с конвекцией или 180 без конвекции, время запекания – примерно 30 минут.

Сладкий и острый перец зачищаем от семян, чистим чеснок. Пропускаем перцы с чесноком через мясорубку. Добавляем уксус, соль, сахар и ставим эту смесь на огонь.

Когда перцы закипят, добавляем обжаренные или запеченные баклажаны и варим все вместе примерно 10 минут. Готовую закуску разливаем в стерильные банки и закрываем крышками, или, если будем есть сразу, то просто перекладываем в контейнер и оставляем остывать.

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